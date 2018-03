"Cuidado con los viejos, están dopados hasta las cejas y no tienen nada que perder"

El Mundo dice que "el Parlament se sitúa otra vez al borde de la rebelión". Tongo, tongo, ese capítulo ya lo hemos visto. "La fiscalía estudia actuar contra la mesa", "los servicios jurídicos del Gobierno estudian su responsabilidad". A estas alturas ya deberían tener la lección bien aprendida. Dice un minieditorial, porque editorializar en serio sobre Cataluña ya se está poniendo imposible, que la culpa es de la CUP, que está cabreada porque sus socios "negocian para formar gobierno dentro de los límites del Estatut" y ellos, ya se sabe, no conocen límites. "La CUP pretende materializar el relato de la legitimidad que aún osa alimentar Puigdemont. Es la consecuencia del hipócrita e irresponsable juego que mantiene entretenido al independentismo mientras Cataluña se hunde en el bloqueo". Emilia Landaluce se fija en una noticia más folclórica. El nombramiento de Almodóvar como Hijo Predilecto de Madrid con el aplauso del PP tras algunos mohínes. "Más que su presencia en los papales de Panamá, un asunto menor", más vale que el PP no se meta en esos berenjenales, "el PP podría haber esgrimido que Almodóvar les acusó de dar un golpe de Estado. Y lo dijo frente a la prensa internacional. Estas palabras sentaron muy mal a los votantes del PP. Ayer, faltaría más, el PP votó a favor de la distinción de Almodóvar. La abstención del PP hubiera permitido que Almodóvar fuera merecidamente nombrado hijo adoptivo y, al mismo tiempo, mandar un mensaje a su electorado. Pero evidentemente eso sería hacer política y nadie parece estar por la labor". Pero si se lo han mandado, Emilia. ¡Votantes del PP, mirad cómo nos humillamos, cómo nos arrastramos ante quienes nos insultan! Luego vendrán los llantos.

El País dice que "el PP se divide ante Ciudadanos" entre "radicales o conciliadores". "Los líderes populares discrepan sobre cómo afrontar la fuga de votos hacia el partido de Rivera que vaticinan los sondeos". Qué neura les ha entrado. Lo de Cataluña ya no lo llevan ni en portada. Opina sobre el tema Javier Ayuso, que dice que ha vuelto a aparecer "la vía de la provocación". "La CUP puso como condición para apoyar una investidura que se ratifique la declaración de independencia. Es decir, que se vuelva a provocar una ilegalidad similar a la que motivó la aplicación del articulo 155. ¿Se votará hoy otra DUI, real o simbólica? ¿Cruzará Roger Torrent la línea roja de la ley como hizo su antecesora imputada?". Va a ser que no. Puro teatro.

ABC se alarma porque "Podemos quiere una policía de juguete". También anuncia que "Sánchez lucha contra su invisibilidad y reclama ahora elecciones a Rajoy". ¡Hombre, Pedro vive! Dice Rubido que "los éxitos que los sondeos pronostican a Ciudadanos han hecho despertar a Pedro Sánchez de su profundo letargo político", ya era hora, es más vago que la chaqueta de un guardia el líder socialista. Para desperezarse se ha ido al Valle de los Caídos, muy oportuno. "Mejor haría el dirigente del PSOE en definir su proyecto. Manipular la memoria histórica no va a ser su solución". Pedro, que lo de Franco está ya muy sobado. Como lo siguiente sean los acuerdos con la Santa Sede me corto las venas. Isabel San Sebastián está preocupada por las pensiones. "El sistema de pensiones en España es ya tan insostenible que empieza a cobrar la forma de una estafa piramidal. Nuestra esperanza de vida alcanza los 83 años, con expectativas de superar los 85, mientras la natalidad ha caído hasta poco más de un hijo por pareja. Vamos camino de convertirnos en un geriátrico a una velocidad vertiginosa. ¿Quién pagara la jubilación de los que estamos cotizando ahora para que cobren nuestros mayores? La respuesta es: nadie". Pues habrá que ir pensando seriamente en la eutanasia.

La Razón adelanta que "ERC y JxCat fuerzan a la CUP a renunciar a la DUI". Vamos que no, que si quieren ir al trullo esos niñatos que vayan ellos. Sabino Méndez advierte del peligro de los jubilados. "Andamos dopados hasta las cejas de Sintrón, Vensamil, Paracetamol, Ibuprofeno, Omeoprazol, los tumultos de las turbas habrá que achacárselos a la industria farmacéutica. Su ansia codiciosa de vender medicamentos ha creado unos replicantes químicos (...) Yo aconsejaría no subestimarlos. De jóvenes nos sentimos inmortales, pero los verdaderamente indestructibles son los viejos. Han vivido todo y siguen ahí. No tienen nada que perder. Cuidado con ellos". Eso, Sabino, tu asusta más a los del PP, como si no estuvieran ya bastante aterrados.

La Vanguardia dice que "el fiscal advierte al Parlament que no recupere la DUI", que ya saben que se los lleva por delante. Así que van a ser buenos y van a aprobar "una resolución de apoyo a Puigdemont". Ah, vale, eso sí, muchos besos a Puchi, ¿qué tal por Bélgica? Aquí un frío de narices. Marius Carol está hasta el gorro. "La política catalana avanza hacia no se sabe dónde, con no se sabe quién (…) La historia no sabrá explicar cómo un país de éxito coqueteó tanto tiempo con la tragedia". Sí, hombre sí, los historiadores no tienen más que ir a la hemeroteca y echar un vistazo a La Vanguardia. Ahí encontrarán el cómo y el por qué pasito a pasito.