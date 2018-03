Entre los fastos y los actos que celebraban el Día de Andalucía, no hubo ayer oportunidad, al parecer, para destacar que Andalucía se encuentra entre las cinco regiones españolas que no superaron en 2016 la riqueza media per cápita de 29.200 euros en la Unión Europea. La renta per cápita en la comunidad andaluza fue de 17.800 euros, un 61 por ciento de la renta europea, aunque ascendía a los 19.800 si se aplicaba la corrección debido a la paridad de poder de compra.

Andalucía, tras los ocho años de gobierno del PP, había salido en 2005, por vez primera, del grupo de regiones europeas que se situaban por debajo del 75 por ciento de esos niveles medios de la UE-25. Precisamente por ello dejó de ser una región comunitaria Objetivo 1, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y dejó de recibir desde 2007 una importante cantidad de fondos europeos destinados precisamente a la cohesión de sus regiones.

Después de la crisis, ya se veía venir que poco a poco el deterioro económico de la región andaluza podría conducirla de nuevo a estar en el furgón de cola de la Unión Europea. Así lo barruntaban ya los informes del Consejo Económica y Social de 2015, que constataba la involución de la situación económica y social de Andalucía. Pero ahora los fondos de cohesión no pueden venir a Andalucía.

Ahora, según los datos de Eurostat, sólo Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña superaron en 2016 la riqueza media per cápita de 29.200 euros en la Unión Europea, mientras que cinco regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) no llegaban al 75 por ciento de esta cantidad.

Según el resumen de Europa Press de ayer, Madrid fue la más rica entre las regiones españolas en 2016, con un PIB per cápita de 32.800 euros, que expresado en unidades de paridad de poder de compra alcanza los 36.400, equivalente al 125 por ciento de la media por individuo de la UE, por delante de País Vasco, con 31.800 euros y 35.300 en términos de paridad (121 por ciento). Las siguen Navarra, con 30.000 euros y Cataluña, con un PIB per cápita de 28.800 euros.

A la cola de España se encuentran Extremadura, con un PIB per cápita de 16.600 euros y una riqueza por individuo en función del poder de compra de 18.400 pps (recálculo monetario de los euros según la paridad del poder de compra), equivalente al 63 por ciento de la media de la UE. La penúltima, Melilla, cuenta con 17.600 euros y 19.500 pps (67 por ciento).

Andalucía es la tercera región por la cola del conjunto de España y su renta per cápita fue de 17.800 euros y alcanzando los 19.800 pps al tener en cuenta la paridad de poder de compra (68 por ciento).

Por delante se situaba Castilla-La Mancha, con 18.800 euros y 20.900 pps (72 por ciento), seguida de Ceuta, con 19.200 euros per cápita y 21.300 pps (73 por ciento).

En el grupo de regiones con un PIB per cápita menor al 75 por ciento de la media europea se encontraban en 2015 Murcia y Canarias, que un año después registraron unos niveles del 76 por ciento y del 75 por ciento, respectivamente.

Por su parte, ligeramente por debajo de la riqueza europea per cápita expresada en unidades de paridad de poder de compra se situaron Aragón (99 por ciento), La Rioja (96 por ciento) y Baleares (95 por ciento), mientras que algo más descolgadas estaban Castilla y León (87 por ciento), Galicia y Cantabria (82 por ciento en ambos casos), Valencia (81 por ciento) y Asturias (79 por ciento).

Ninguna de las regiones españolas figuró en 2016 entre las más ricas de la UE, puesto que la región con mayor PIB per cápita del bloque comunitario fue la británica Inner London-West, con 207.300 euros por habitante y 178.200 pps, equivalente al 611 por ciento de la media de la UE, por delante del Gran Ducado de Luxemburgo (257 por ciento), Sur y Este de Irlanda (217 por ciento), Bruselas y Hamburgo (200 por ciento en ambos casos).

En concreto, entre las regiones con mayor riqueza per cápita expresada en unidades de paridad de poder de compra se situaron cinco alemanas, tres de Reino Unido, dos de Austria y una región en países como Bélgica, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Francia, Países Bajos, Eslovaquia y Suecia, así como el Gran Ducado de Luxemburgo.

En el caso contrario, entre las más pobres, aquellas con una riqueza per cápita en función de poder de compra igual o inferior al 50 por ciento de la media de la UE, destacaban principalmente regiones de los socios centro europeos, con cinco regiones de Bulgaria y otras tantas de Polonia, cuatro de Hungría, tres de Rumanía y Grecia y una de Francia.

La región búlgara de Severozapaden fue la que registró en 2016 un nivel más bajo de PIB per cápita en función de la paridad de compra, con 8.600 pps, una cifra equivalente al 29 por ciento de la media de la UE, por detrás de la región francesa de ultramar Mayotte (33 por ciento).