El otro temporal andaluz: mentiras en ERE, un avión formativo desaparecido y marejadas políticas

Mientras el temporal meteorológico borra de las costas algunas playas del Sur a un mes de la temporada alta, en la política andaluza se acumulan los truenos, los rayos y los vendavales tras el Día de Andalucía. Resumiendo, se confirma que dineros de los ERE fueron a los bolsillos de ex altos cargos de la Junta; el caso del avión nunca destinado a cursos de formación levanta el vuelo y hay remolinos entre PSOE y Ciudadanos, entre Podemos e IU y entre el PP y sí mismo.

El trueno principal se debe a la declaración de una testigo del caso ERE, cuyo sumario está separado del caso principal, con el que, sin embargo, guarda una estrecha relación. Además del caso que se juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el mecanismo que condujo al uso del "fondo de reptiles", ayer declaró una testigo, Celia Hernáiz, empleada de la consultora Vitalia en el sumario de las sobrecomisiones pagadas.

Dijo Hernáiz que su exjefe, Antonio Albarracín, le dio dinero frecuentemente para meterlo en sobres para traerlo a Sevilla. En los sobres estaban escritas las iniciales del destinatario. Otras veces, se efectuaban transferencias siempre inferiores a 3.000 euros (2.999 euros) para no tener que mostrar el DNI.

Los sobres eran entregados, a veces, por José Francisco Trujillo, exchófer del ex director general, Francisco Javier Guerrero, que lo confesó con claridad. A Guerrero se le hacían algunas transferencias de las descritas. Incluso se mencionaron ayer facturas que se pagaban al despacho de abogados de Garrigues.

Otras veces, "los sobres quedaban en la caja fuerte hasta que el Sr. Albarracín los iba sacando, no sólo cuando iba a Sevilla. También, según cree, entregaba algunos en Madrid", según el acta de su declaración que recoge ABC. Describió además cómo brotaba el dinero de los bolsillos del abrigo del exbanquero Eduardo Pascual, detenido en Burkina Fasso en mayo de 2017 al ejecutarse una orden de búsqueda y captura. Por si fuera poco, dirigentes de Vitalia desviaron dinero a República Dominicana.

Tiene interés esta declaración porque contradice lo declarado por el propio Guerrero en el juicio que se celebra desde el pasado 13 de diciembre. Guerrero, recuérdese, negó la existencia de sobrecomisiones e incluso la existencia de un "fondo de reptiles" que él mismo destapó.

También tiene interés porque no se sabe si la juez Núñez Bolaños excluirá o no a Guerrero y al exconsejero Fernández ya excluidos en otras piezas para cumplir el criterio de la Audiencia de que no sean juzgados dos veces por el delito de malversación, que está incluido en el juicio por el "procedimiento específico".

Esta pieza, una de las muchas en que fue troceado el sumario original de la juez Alaya investiga a varios responsables de políticos, aseguradoras, mediadores y sindicatos por el presunto cobro de sobrecomisiones en el caso ERE, unos 66 millones de euros, muy por encima del precio del mercado.

El caso del avión formador de parados

Aunque no es el único avión escandaloso de la Junta –recuérdense los de Operadores Aéreos Andalus, investigados en el caso Invercaria, y cuya gestión "negligente e indolente" llevó a la imputación de José María Martín Delgado, empresario de la compañía y exconsejero de Cultura de la Junta–, es evidente que se va a hacer famoso porque pasar del cielo a unas aulas y de las aulas a la rotonda de una población gobernada por un alcalde socialista, es uno de los vuelos más extraños que se recuerdan.

El avión "perdido", como lo califica El Mundo, fue donado en 2011 por la empresa Airbus Military para que la Administración andaluza impartiera cursos de formación, pero desapareció oculto en una nave y ahora va a engalanar una rotonda del municipio sevillano de La Rinconada, donde gobierna el Partido Socialista.

Es el gobierno de Susana Díaz el responsable de la decisión por considerar obsoleto el aparato para los fines formativos. Pero en 2011 fue cedido a la tristemente célebre Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo(FAFFE) para utilizarlo en cursos de formación. Pero la Fundación desapareció ese mismo año perseguida por irregularidades y escándalos de nepotismo.

El PP se ha preguntado por qué en vez de sacarlo a subasta donde se podrían haber obtenido unos 300.000 euros de los 8 millones de dólares que costaba en su día, se le ha regalado como embellecedor a un alcalde socialista escondiendo los informes técnicos del "avión desaparecido" tras haberse cerrado cinco centros públicos de formación desde hace cinco años.

Tras tener que admitir que unos centros estaban cerrados, el consejero actual de Empleo, Javier Carnero, aludió a que las competencias de seguridad (desaparición y robo) estaban en manos del PP en la delegación del Gobierno y que el PP sacaba el tema para desviar la atención sobre sus asuntos de corrupción.

Marejadas políticas

La decisión de Ciudadanos de no apoyar el documento sobre financiación autonómica elaborado por las izquierdas, PSOE, Podemos e IU, con el acuerdo final del PP, ha tensado la cuerda entre Ciudadanos y PSOE, pero en cuanto se produce un roce el que sale a la palestra es Albert Rivera, mientras Juan Marín queda en segundo plano.

Esta vez ha sido la propia Susana Díaz la que ha acusado a Rivera de mentir cuando insiste que el acuerdo incrementa la presión fiscal y ha conseguido que Rivera le señale el mes de octubre como último mes del apoyo de Ciudadanos a su gobierno si no da cumplimiento a algunos elementos básicos del acuerdo de 2015, como son la reforma electoral, la limitación de mandatos a ocho años y la supresión de la figura del aforado en la política andaluza.

Entre Podemos e IU, las encuestas pueden provocar una escaramuza porque en ellas se percibe que Podemos es un partido claramente a la baja que quiere movilizaciones continuas para recuperar parte de su electorado, mientras que IU se mantiene o sube, lo que ha conducido a los "críticos" de IU, esto es, los del Partido Comunista de toda la vida, a pedir a Antonio Maíllo, proclive al entendimiento con Podemos, que revise su alianza.

Por último, el PP andaluz sigue en su empeño de provocar cansancio y decepciones en su electorado. El último paso, dado hace unos días, ha sido anticipar la nominación de su histórico dirigente y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, como candidato de nuevo a la alcaldía prácticamente por aclamación y antes de que se decidan las listas definitivas.

El problema es que, si bien Amat es un candidato de peso en su ciudad, abre flancos llamativos puesto que sobre él hace años que recaen sospechas, hasta ahora judicialmente sin consecuencias, acerca de nepotismos abundantes e irregularidades varias.