El sindicato de la Ertzaintza SIPE desafía a Urkullu: "Igual tienen que aplicar el 155 en el País Vasco"

Varios sindicatos de la Ertzaintza están en pie de guerra y amenazan con una "huelga de bajas médicas" la semana del 12 y al 19 de marzo si el Gobierno vasco no se sienta a negociar con ellos. Reclaman mayores medidas de seguridad, un aumento de efectivos y más formación. Así, lo ha manifestado en Es la tarde de Dieter, el secretario de organización de SIPE, Juan Carlos Saínz, que ha defendido la necesidad de esta protesta.

"Hay que cuidarse la salud. La administración no nos la cuida, el servicio de prevención de la Ertzaintza no funciona, el PNV nos tiene defenestrados, no quiere saber nada de nosotros. El único que nos va a tratar bien y que nos va a atender debidamente es el servicio de salud", ha argumentado.

Precisamente, esa semana, el 15 de marzo está previsto que jueguen el Athletic Club de Bilbao y el Olympique de Marsella, un partido considerado de alto riesgo. Por tanto, si los agentes deciden llevar a cabo su protesta, la seguridad no estaría garantizada. Ante este escenario, Saínz ha afirmado que "igual tienen que aplicar el 155 el País Vasco en el tema de las medidas de seguridad de estos partidos. Igual tienen que intervenir otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No sé lo que pasaría. No sé lo que va a pasar. No sé si los ertzainas se van a encontrar mal o no se van a encontrar mal".

La muerte del ertzaina Inocencio Alonso el pasado mes de febrero durante los disturbios en las inmediacionesdel estadio de San Mamés ha marcado el punto de inflexión, ha reconocido Saínz. No obstante, ha explicado que "el caos, la desorganización y la inseguridad" llevan instalados en el cuerpo desde hace seis años, cuando el PNV llegó al gobierno.

De hecho, el portavoz de SIPE ha afirmado que fue a partir de ese momento cuando comenzaron los recortes en las medidas de seguridad ."Por las noches había luz para que estuvieran controladas las comisarías, decide que automáticamente había que apagarlas y que ya no hay seguridad porque estamos en paz. Es decir, ETA ha desaparecido y ya no hay guerra. Ya no hay terrorismo y aquí paz y después gloria", ha lamentado.