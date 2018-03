Iglesias cree que Jordi Sànchez podría ser investido y Rivera dice que sería "inaceptable"

La propuesta del presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sànchez, como posible candidato a la investidura, después del "paso atrás provisional" de Carles Puigdemont, ha recibido opiniones absolutamente encontradas de los líderes de Podemos y Ciudadanos.

En un nuevo balón de oxígeno a los independentistas, Pablo Iglesias cree que el preso Jordi Sànchez puede ser investido como presidente de Cataluña, mientras que Albert Rivera lo ha tachado de "inaceptable" por tratarse de alguien preso e imputado por varios delitos.

"Es una cuestión procesal. Por lo que sé, cuando alguien sigue teniendo sus derechos políticos vigentes, aunque esté en prisión preventiva, cabe pensar que tendrá derecho a ser investido", ha afirmado el líder de Podemos en unas declaraciones en el Congreso.

A juicio de Iglesias, "la cuestión fundamental" en estos momentos "es que haya un gobierno en Cataluña que recupere las competencias de la Generalidad" para "que se pueda avanzar hacia una "resolución democrática de un conflicto político muy grave" mediante "el diálogo".

Declaraciones que realizaba el líder de Podemos después de que ERC evitase comprometerse con Jordi Sànchez e insistiesen en su opción es el también encarcelado Oriol Junqueras.

Rivera: "Los separatistas están alargando su show"

Iglesias no era el único que se pronunciaba sobre la posible candidatura de Sànchez . En el extremo puesto al líder de Podemos se situaba Albert Rivera que ha explicado que "es inaceptable" que se pretenda convertir en presidente de Cataluña a una persona que "pisotea coches de la Guardia Civil y rodea a jueces", como hizo Sànchez durante las protestas que tuvieron lugar en Cataluña.

Y aunque ha insistido en que serán los jueces los que decidan si el líder de la ANC puede o no optar al cargo, ha insistido en que "el que es Estado no puede destrozar coches de la Guardia Civil o rodear a jueces, que también son Estado", ha explicado justo antes de pedir a los independentistas que busquen en sus filas a algún candidato que no esté imputado.

Según Rivera, la candidatura de Sànchez es un intento de "alargar el show de los separatistas" que "está viendo sus últimas etapas". "Estamos ante la agonía de un proceso que está llegando a su fin".