El consejo político de la CUP ha decidido hoy posicionarse en contra de la propuesta de acuerdo trasladada por JxCat y ERC y que sus cuatro diputados se abstengan en el debate de investidura del candidato Jordi Sànchez propuesto por el expresidente Carles Puigdemont.

Así lo ha informado en declaraciones a los periodistas el diputado de la CUP Vidal Aragonès después de la reunión del consejo político de la formación anticapitalista posterior a las asambleas territoriales, lo que obligará a renegociar el programa de Gobierno, considerado por los 'cuperos' como totalmente "autonomista".

Con sus 4 abstenciones, la CUP no bloquea matemáticamente la investidura de Sànchez puesto que, con una abstención de los 'comunes' sería investido en la segunda vuelta (48 horas de la primera votación), pero ahora mismo no hay ninguna garantía de que esto pueda suceder.

ERC han condicionado su apoyo al candidato de Puigdemont si existía un "acuerdo a tres bandas" entre JxCat, ERC y la CUP, algo que ya no es posible tras la negativa de la formación antisistema, así que todo apunta a que las negociaciones van a volver al punto de inicio.

Otra posibilidad es que los dos diputados independentistas que están en Bruselas, Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC), renunciaran a sus escaños y fuesen sustituidos por otros, lo que posibilitaría una investidura de Sànchez en segunda vuelta, con 66 votos a favor de JxCat y ERC, 65 votos contrarios (Cs, PSC, comunes y PP) y 4 abstenciones de la CUP.

Conscientes de esta posibilidad, Aragonès ha precisado que la CUP no va a pedir a Puigdemont y Comín que renuncien a sus escaños, y además, ha subrayado, quizás de esta forma podría ser investido el candidato, pero desde el minuto cero contaría con la oposición frontal de la CUP si aplica un programa estrictamente autonómico.

En este contexto, la CUP ha pedido a las otras dos formaciones independentistas que modifiquen su planteamiento inicial en cuanto al programa del nuevo ejecutivo y la hoja de ruta, y entiendan que sólo se avendrán a apoyar la investidura de un candidato si hay un compromiso de impulsar un programa "republicano" que incluya cuestiones de mínimos acordadas antes del 30 de enero.

Según Vidal Aragonès, el consejo político ha decidido posicionarse en contra de la propuesta conjunta de JxCat y ERC por entender que implica "una sumisión total a la legalidad española" y porque "no afronta el sufrimiento" de los sectores más desfavorecidos de la sociedad catalana con unas políticas sociales enfocadas a reducir las desigualdades.

Desde la CUP, han destacado, "decimos de una forma clara que ni artículo 155 (intervención de las instituciones autonómicas) ni 135 (estabilidad presupuestaria) ni autonomismo".

"Si no avanzamos, siempre retrocedemos, y esto no es solo una frase, sino que forma parte de una realidad", ha afirmado Vidal Aragonès antes de recordar que "dijimos 'no' a Artur Mas y esto significó avanzar nacionalmente, como ahora decimos 'no' a esta investidura".

"Dijimos 'no' a unos presupuestos y pusimos encima de la mesa un referéndum, y esto ha significado uno de los hitos más importantes que ha tenido Cataluña, el 1 de octubre", ha añadido.

En alusión a JxCat, la CUP ha advertido de que el simbolismo, que puede ser preconizado, por ejemplo, con investiduras simbólicas de algunos candidatos que después no pueden asumir el cargo, "no sirven para avanzar" y ha reclamado "políticas reales".

Sobre el nombre concreto de Jordi Sànchez, Vidal Aragonès ha puntualizado que no es que la CUP lo vete, porque no ha entrado en un debate sobre los nombres, sino que el rechazo lo es a la propuesta completa que le han hecho llegar JxCat y ERC