'El País' publica un artículo que niega la invasión musulmana de la Península y la Reconquista

El País, el diario independiente de Cebrián en el que, por ejemplo, escribió varios artículos el salafista detenido por violación Tariq Ramadán, publicó este domingo un artículo dando voz al "islamólogo" Emilio González Ferrín, quien afirma, ni corto ni perezoso, que no hubo invasión islámica de la península Ibérica ni tampoco una reconquista cristiana.

González Ferrín dice en el periódico de cabecera de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que es imposible que en el 711 se produjera una "invasión islámica" y ni siquiera una "invasión árabe" en singular, y que lo que hubo fue "una red de conquistas sin cabeza previa". "Es una estupidez pensar que la España árabe dependía del califato de Damasco, es un relato bastante reciente del islam fundamentalista", añade.

González Ferrín niega la Reconquista y la describe como "narración histórica": "Por ejemplo, Fernando III entra en Sevilla en 1248, con un ejército en el que el 60% de los soldados eran musulmanes, ya que su principal aliado era el señor de Granada, que era musulmán". "Era, por lo tanto, el rey de Castilla invadiendo tierras, y a veces se las quitaba a los musulmanes y a veces a los cristianos", agrega.

Finalmente, el islamólogo reivindica como patrimonio español y europeo aquel tiempo en el que "fuimos árabes".

La respuesta de Federico

Este lunes, Federico Jiménez Losantos se ha referido en Es la mañana de Federico al artículo de El País. Lo ha hecho cargado de ironía: "La batalla de Poitiers no era una batalla, era un convite que los señores de la Galia dio a los... ¿cómo llamarles? Musulmanes. Pues no".

Federico se ha referido, por ejemplo, a Sevilla: "Sevilla la recrea Alfonso X El Sabio. La recrea por barrios, y deja un barrio para los italianos, los genoveses y gente dedicada al comercio. Los demás barrios están hechos para quienes consiguen recomponer la España romana y cristiana. Que tampoco será romana".

"Durante casi 800 años –ha apuntado en Es la mañana–, toda Europa, no solo España, crea el Camino de Santiago para ayudar a la recuperación de España para la causa de la cristiandad. Todos estaban equivocados. Porque en realidad aquí no hubo tensión". "¿Y las Navas de Tolosa? ¿La Toma de Granada? Todo eso no existió", concluyó.