Los insultos supremacistas contra Tabarnia del jefe de los mossos separatistas

El agente de los Mossos d'Esquadra en activo Albert Donaire considera que los asistentes a la manifestación de Tabarnia son "herederos del franquismo" connotados por su "baja formación". Donaire, que es el coordinador de la sectorial "Mossos per la Independència" de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha subido un vídeo en sus cuentas en las redes sociales en el que intenta burlarse de los asistentes a la manifestación, a los que llama "fascistas", "racistas", "machistas" y "homófobos".

Donaire alude a unas "estadísticas del Centre d'Estudis d'Opinió" de la Generalidad para afirmar que "los menos formados son los que están en contra de la independencia". Para demostrar tal tesis se refiere al hecho de que el himno de España no tiene letra dirigiéndose a los asistentes a la manifestación: "Otro momento ha sido el momento del lolololo. Brutal ese momento. Lolololo. Es que claro, yo entiendo que no hayáis puesto una letra al himno de España; yo entiendo que a veces, viendo el nivel que había en la manifestación de Tabarnia cuesta memorizar una letra. Por eso, básicamente, estáis cantando los lolololos, porque sois incapaces de memorizar una letra. No pasa nada. Hoy hemos visto el nivel que había en Tabarnia. En cualquier película de zombis tienen más cerebro y coherencia en lo que hacen".

Además, recomienda a los contrarios al separatismo que se vayan. "Si yo no estuviera de acuerdo, me iría, pero por suerte soy catalán y vivo en mi país, la república catalana.

El precedente "académico"

"Hay tanta diferencia entre unos y otros", dice también refiriéndose a los independentistas y los "tabarnícolas", que sólo se puede explicar por las teóricas diferencias culturales entre los votantes de los partidos nacionalistas y el resto.

La opinión de este agente armado, un referente "cívico" del separatismo, es ampliamente compartida y difundida por personajes del prestigio de Germà Bel, exdiputado separatista en Barcelona, antes socialista en el Congreso, economista y profesor universitario, quien el pasado 28 de febrero escribía en el diario nacionalista Ara lo siguiente: "Se comenta poco que el Centre d'Estudis d'Opinió ha preguntado varias veces por la motivación de la posición sobre la independencia de Cataluña. Los resultados nos dicen que los motivos identitarios son primordiales para poco más del 20 por ciento de personas a favor de la independencia, mientras que la identidad nacional es la motivación primordial para más del 50 por ciento de los que se opone. La identidad es importante (en diferentes grados) para casi todo el mundo. Pero el identitarismo -la fundamentación de posiciones políticas en la identidad (bien legítimas, dicho de pasada) es más frecuente a media que baja el nivel de formación, porque simplifica la compresión de un mundo tan complejo como el nuestro. Por eso García Albiol ganó la alcaldía de Badalona en los barrios en los que la ganó, y una formación como Ciudadanos tiene sus mejores resultados en los barrios de peor situación económica (y también en el 'top-top' de los más ricos, por cierto, por motivos diferentes)".

"Migrantes que nos odian"

En la misma línea, otro profesor universitario, Jaume Fàbrega, afirmaba en Twitter que tabarneses y Ciudadanos eran "el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes en Francia, adeptos a la violencia y al odio contra el país de acogida". Fàbrega borró el mensaje. Ahora sostiene que "no pretendía ofender a nadie". Y añade: En Twitter, donde vamos rápido sin citar fuentes, se producen estos errores.