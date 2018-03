Pedro Sánchez descarta una moción de censura y da un ultimátum a Rajoy: exige cuestión de confianza

No comparecía desde el 15 de enero en Ferraz 70. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reaparecido este lunes en la sede socialista con un ultimátum bajo el brazo para Mariano Rajoy: "Si no aprueba los Presupuestos ni convoca elecciones le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza", anunció el líder socialista que la semana pasada exigió la convocatoria de elecciones en caso de no lograr aprobar las cuentas públicas en 2018.

Una exigencia un tanto surrealista ya que ésta es un herramienta regulada por la Constitución española que la presenta el propio presidente del Gobierno, con lo que no es potestaddel partido de la oposición. Lo que si estaría en mano del PSOE sería la presentación de una moción de censura que descartan fuentes de la dirección socialista de forma tajante.

También lo hacía Sánchez en las reiteradas preguntas de los periodistas en su comparecencia ante los medios. "No dan los números", decía a preguntas de Libertad Digital tras rechazar los "atajos". "Ya lo he dicho, yo no voy a ser presidente a cualquier precio. Los atajos no valen", reiteró el líder del PSOE para quien Rajoy está abocado a la cuestión de confianza "por responsabilidad y obligación constitucional".

Sánchez se adelanta así a la posibilidad barajada por el ejecutivo de prorrogar por segunda vez los presupuestos generales del Estado: "Un presidente no puede aspirar a vivir en prórroga, no puede estar más en funciones".

Un movimiento surrealista del líder del PSOE cuyo última intención en estos momentos sería una convocatoria de elecciones tal y como se refleja en la cascada de encuestas publicadas. La última del diario El Confidencial arroja el sorpasso de Ciudadanos al PSOE y la pérdida de 600.000 votos de los socialistas en favor de la formación naranja. Pero Sánchez quiso hoy restar peso a los estudios demoscópicos porque "queda mucho tiempo" y porque "han salido muchos tipos de encuestas, en la última semana ha habido tres diferentes".

Incluso se burlaba de estos sondeos al decir "no se cuantas empresas demoscopicas hay pero debe haber un porrón", señaló con una sonrisa. Sin embargo, no quiso contestar a la pregunta de LD sobre la coincidencia que arrojan todos los sondeos: el PSOE no remonta ni consigue capitalizar el descontento con el Gobierno del PP como sí hace la formación de Albert Rivera.

En Podemos no se lo creen

En Podemos desconfían de Pedro Sánchez. Los dirigentes morados se muestran escépticos con el anuncio del líder de PSOE y no creen que vaya a llegar a ninguna parte. Según la coportavoz de Podemos Noelia Vera, "habría que ver hasta qué punto está verdaderamente dispuesto a llevarlo a cabo" y no quedarse en "palabras vacías" y "promesas huecas que no llevan a ninguna parte".

Los de Pablo Iglesias continúan insistiendo públicamente en que la "única" forma de "echar a Mariano Rajoy" es una moción de censura. Pero, en privado, muy pocos creen ya que eso sea posible. "No entendemos cuáles son las herramientas que Pedro Sánchez tiene en su cabeza a la hora de llegar a acuerdos y cumplir los objetivos que formaban parte de su hoja de ruta, como echar a Rajoy", decía este lunes Vera, informa Míriam Muro.