Pedro Sánchez se manifestará el 8M y suscribe que "el capitalismo damnifica a las mujeres"

Los socialistas no harán huelga feminista el próximo jueves 8 de marzo sino que seguirían el formato de paros parciales. Sólo unas horas para reivindicar la igualdad salarial y la defensa de la mujer trabajadora que les llevará a la calle con los sindicatos. Así lo anunció este lunes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: estarán en la cabecera de una manifestación: "Vamos a secundar los paros parciales que han planteado los sindicatos y ya les anunció que yo también estaré en la manifestación que se produzca en Madrid con una representación muy nutrida de la Ejecutiva Federal".

Pero el PSOE no sólo apoya de obra sino también de palabra esta convocatoria y su polémico manifiesto en el que se afirman cosas como que "el capitalismo nos quiere calladas, obedientes y sumisas" o que "la justicia española no considera a las mujeres sujetos de pleno derecho".

Preguntado por Libertad Digital por estos dos puntos concretos, Sánchez dejó claro que "se trata de hechos, no de opiniones" y que "el sistema capitalista precisamente si damnifica sus consecuencias salariales es con la población femenina .. pero vamos esto no son opiniones son datos...".

Y se preguntó: "¿Cuál es la tasa de actividad femenina? ¿Superior o inferior a la de un hombre? El sueldo de una mujer con igual responsabilidad en una empresa es igual, ¿es superior o inferior?¿Que pensión cobra una mujer cuando se jubila? ¿Es igual o inferior a la de un jubilado teniendo la misma trayectoria profesional?".

Sánchez remató pidiendo "no discutir lo obvio" a preguntas de este diario. "Lo que no podemos hacer es discutir sobre lo obvio. Lo obvio es muy duro para muchísimas mujeres en nuestro país" dijo dejando claro que no cuestionan ni una coma del polémico manifiesto feminista que sí ha sido criticado por Ciudadanos: "Bueno hombre es un partido conservador. Yo les creía más modernos", zanjó Pedro Sänchez.