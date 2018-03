El PSOE cumplió el ultimátum dado al PP por su secretario general, Pedro Sánchez, y, ayer martes, decidió abandonar los trabajos de la Subcomisión del Congreso para un Pacto Educativo mientras que el Gobierno no se comprometa a incrementar la financiación de la educación hasta al menos el 5 % del PIB.

"Nos levantamos hasta que no haya compromiso por parte del Gobierno" para revertir los recortes educativos y llegar al 5 % del PIB con el que afrontar los retos de la educación española, espetó la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo. "Aunque nuestra voluntad era seguir participando, y hacemos esa oferta de seguir participando, en la Subcomisión no lo haremos si no hay una financiación adecuada", añadió por su parte la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

Para el PP la decisión tomada por los socialistas "responde más a una estrategia política". Así la portavoz de los populares en esta materia, Sandra Moneo les invitó a replantearse su postura. Llegar al 5% del PIB, puede significar 1.500 millones de euros anuales, apuntó. Y preguntó al PSOE: si el Gobierno se compromete a poner su parte, unos 76 millones de euros, ¿las comunidades aportarán lo que les corresponde hasta llegar a los 1.500?

Desde Ciudadanos, Luis Garicano resumió la postura del partido centrista. El profesor de la London School of Economics -uno de los hombres de Albert Rivera más implicado con esta materia – criticó el hecho de que el PSOE "dinamitara" el pacto. "En vez de buscar acuerdo en lo posible (MIR de profesores, idea aceptada por PSOE-PP-Cs) se busca desacuerdo chusco (¿de verdad que es bueno indexar educación a PIB?) para montar el show".

Así, Garicano en una seria de tuits se dirige a los socialistas para afearles su decisión. "Hay miles de niños que, debido a la frustrante, incompetente incapacidad de algunos políticos, van a abandonar la escuela este año, o el que viene o el siguiente. Es una tragedia que sigamos, un año más, sin solución al mayor abandono temprano de Europa". Y recuerda que el PSOE "sólo podrá justificar dinamitar el pacto por la idiotez del PIB a los que no sepan que el gasto en educación está transferido y las comunidades autónomas deciden cómo gastan ( y a los que) no sepan que la indexación al PIB supone una vuelta a los recortes cada vez que haya recesión".

"Muy probablemente, no va a haber mayorías absolutas en años. Si seguimos en el 'no es no', no conseguiremos pasar mejora alguna nunca. Llamar permanente a elecciones ,con más de la mitad de la legislatura por jugarse, dando por perdida la educación es irresponsable".

Podemos también abandona

Pues bien, un día después, a rebufo de los socialistas, ha sido Unidos-Podemos el que ha anunciado que abandonaba el pacto educativo. Según el partido morado lo hace a petición de la comunidad educativa, que se reduce al Sindicato de Estudiantes, Europa Laica, el Movimiento de Renovación Pedagógica y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza.

"Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, que nos vayamos, y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa", ha dicho Ione Belarra. "Hoy ha quedado de manifiesto que de aquí no puede salir un pacto para conseguir esos fines". A su juicio, el PP ha utilizado la Subcomision "para blanquear la Lomce y no revertir los recortes".

También ha criticado al PSOE por no haber aprovechado la oportunidad de "generar mayorías alternativas y blindar ese 5 %" en el seno de la Subcomisión. Ante esta situación, Unidos Podemos ha anunciado que comenzará a trabajar en iniciativas legislativas que "superen la Lomce" y aseguren la estabilidad de las plantillas docentes, que "tienen unos niveles de precariedad altísimos".

Y, además, la formación de Pablo Iglesias ha avanzado su intención de convocar movilizaciones, ya que "es evidente que el PP solo se va a mover si la gente está en las calles".