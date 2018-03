El PSOE impone por decreto el feminismo: "No es optativo, es obligatorio en democracia"

En la batalla política por quién es más feminista en el Congreso, el PSOE ha querido hoy llevarse el premio gordo con la presentación de su Ley de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres. Tras presentar en el registro esta proposición de ley la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, quiso referirse a las declaraciones de la ministra del ramo, Dolors Montserrat, quien aseguró que "sí existe igualdad entre hombres y mujeres en España".

Con gran indignación, Calvo manifestó que "el feminismo, como método para entender la realidad entre hombres y mujeres que tenemos circunstancias distintas, no es optativo. Es obligatorio en democracia". Y añadió, con gran generosidad: "Luego se pueden hacer políticas de derechas y políticas progresistas y de izquierdas como las del PSOE, pero la mirada tiene que ser una mirada de género. Si la derecha, tanto el PP como Ciudadanos, esto no lo está entendiendo no está leyendo bien la Constitución, no está leyendo bien la democracia. Y mañana las mujeres de este país se lo vamos a decir".

La representante de la Ejecutiva Federal hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso tras registrar su nueva proposición de Ley de Igualdad de Trato que impone sanciones a las empresas privadas que no cumplan con sus criterios de Igualdad. "Sí , habrá sanciones. Ésta es una ley que pasa de las buenas palabras y las proposiciones a las obligaciones y los derechos", aseguró tras explicar también que la normativa incluye cuotas obligatorias y participación de la mujer en los comités de empresa y en los consejos de dirección y una Oficina Estatal que impone medidas de discriminación positiva en la promoción y en el ascenso de la mujer de los puestos laborales.

También denunció las palabras del presidente del Gobierno este martes en el Senado: "A Rajoy ayer en el Senado le daría vergüenza ese concurso de disparates en el que han entrado en el Gobierno", dijo en referencia a los cambios de postura sobre la huelga "a la japonesa" que había dicho hacer en un principio la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Narbona denuncia "paternalismo"

Todo el mismo día en que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado no haber sufrido acoso a lo largo de su vida, aunque sí "actitudes paternalistas y cierta minusvaloración" que le han afectado el desempeño de su trabajo. "He tenido claro que si no hacía mi trabajo incluso mejor que un hombre sería juzgada peor", ha indicado Narbona en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Aunque no ha experimentado acoso laboral, la dirigente socialista si ha admitido haberlo conocido "de cerca" por lo que, según ha afirmado, ha estado "siempre preocupada en buscar un clima de trabajo adecuado". La presidenta de los socialistas ha recordado que su partido tiene previsto secundar los paros convocados por los sindicatos y acudir a la manifestaciones.

Lo que le parece "increíble" es la postura del Gobierno y de Ciudadanos que "han querido clasificar esta huelga con argumentos ideológicos, querer reconocer la gravedad de la situación de la mujer". En cuanto a las declaraciones efectuadas por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, sobre la huelga feminista, Narbona cree que la Iglesia Católica debería dejar a un lado el machismo y condenar los abusos hacia las mujeres, por lo que su lenguaje debería "cambiar radicalmente". Por eso, entiende que "si se habla de demonio, se está hablando de quienes comenten crímenes contra las mujeres".