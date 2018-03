SOS Desaparecidos: "Cada día desaparecen tres personas en España"

En los últimos días hemos conocido nuevos casos de personas que han desaparecido en nuestro país. El más mediático es, sin duda, el de Gabriel Cruz, el menor desaparecido en la localidad almeriense de Níjar el pasado 27 de febrero. Aunque al pequeño almeriense no es el único al que se le ha perdido la pista.

También son recientes las desapariciones de tres mujeres en Asturias: Lorena Torre, de 40 años, fue vista por última vez el pasado jueves en Gijón; un día después, desapareció en Avilés Concepción Barbeira y el tercer caso es de Paz Fernández, de 43 años, cuyo rastro se perdió en Navia el pasado 13 de febrero. Su cuerpo flotando apareció el 6 de marzo en el embalse de Arbón, ubicado en el concejo asturiano de Villayón.

Ante este escenario, desde la Asociación SOS Desaparecidos han mandado un mensaje de tranquilidad. En Es la tarde de Dieter, su presidente, Joaquín Amills, ha destacado el buen trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha añadido que la situación actual no ha variado pero reconoce que no hay que olvidar que en España "se producen 21.000 denuncias y que cada día desparecen tres personas y nunca más sabemos de ellas". Estas cifras no son oficiales, se trata de datos que manejan en SOS Desaparecidos.

Joaquín Amills ha reconocido que SOS Desaparecidos ha recibido más llamadas en 2017 que en año anteriores. En total, casi 4.000 familias se pusieron en contacto con ellos. De esas llamadas, se activaron 837 alertas y de ellas 587, alrededor de un 70%, fueron localizadas en buen estado. En cambio, 144 personas, entorno a un 17% , fueron encontradas sin vida. Finalmente, unas 100 alertas se mantuvieron activas.

Amills ha insistido en que, cuando una persona desparece, son vitales las primeras horas: "Hay que romper el famoso bulo de que cuando una persona desaparece hay que esperar X horas. No hay que esperar, precisamente las primeras horas son las más importantes. Por lo tanto, cuando una familia teme que una persona ha desaparecido porque ha roto su forma habitual de comportarse, lo primero que tiene que hacer es acudir a la policía".

También es importante guardar cualquier objeto en que puede encontrarse ADN de la persona desparecida. Amills ha puesto como ejemplo "un peine o un cepillo de dientes". Esta información pasaría a formar parte de la base de datos de las personas desaparecidas sin identificar.

En cuanto a casos de menores, como por ejemplo el de Gabriel Cruz, Joaquín Amills ha reclamado que se ponga en marcha la alerta de menores desaparecidos. Un mecanismo "nunca utilizado en España". Se trata de una medida que se activa una vez que se han cumplido entre 12 y 15 horas de la desaparición del menor y consiste en poner fotos en las distintas estaciones de transporte, en los medios de comunicación y en diferentes puntos estratégicos.