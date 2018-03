Un cargo de ERC veja a la esposa de Puigdemont e insulta a las mujeres

El exsecretario de Hacienda de la administración autonómica, Lluís Salvadó, no daba abasto durante los meses previos al 1-O. Por él pasaba la organización del referéndum y era sometidos a presiones constantes por Elsa Artadi de parte de Puigdemont y Marta Rovira, por la parte de ERC.

Una de las conversaciones grabadas durante la investigación muestra al republicano hablando con otra persona, que en un principio se creyó que era el que fuera número dos de Junqueras en la Generalidad, Josep Maria Jové, algo que ha sido desmentido tanto por Jové como por Salvadó.

En esa conversación Jové y su interlocutor se sueltan el pelo respecto a la búsqueda de una mujer para el puesto de consejera de Educación y se dejan ir por el lado más machista, xenófobo y vulgar imaginable. Al personaje de Torrente le costaría llegar al nivel de bajeza contra las mujeres que exhiben ambos políticos.

¿No es rumana?

Interlocutor: ¿La mujer de Puigdemont no es rumana? (Risas). Supongo que ella se pondrá (a buscar).

Salvadó: Están buscando una rumana vía la mujer de Puigdemont o una brasileña, que también son resultonas. Escucha, es que encontrar mujeres no es fácil.

Interlocutor: No, no, encontrar mujeres es misión imposible. Es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres.

Salvadó: Sí, mira, porque aquí a la que tiene las tetas bien gordas directamente se lo das. Ya está. (Risas)

La grabación ha sido difundida por Antena 3 un día después de la celebración de la huelga feminista. Salvadó fue detenido en el curso del registro de la consejería de Economía que degeneró en el intento de linchamiento de una comitiva judicial por el que están en prisión preventiva los Jordis.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afeado este viernes a su compañero de partido y diputado, Lluís Salvadó, que sus palabras son "inapropiadas y no se corresponden al ideario" del partido republicano.

Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, después de que se haya filtrado una conversación de Salvadó en la que, sobre la búsqueda de una consellera de Enseñanza, concluye que hay que elegir "a la que tenga las tetas más gordas".

Rovira ha reivindicado que ERC trabaja para un construir una sociedad con igualdad efectiva: "ERC aplica un plan de igualdad, ha hecho unas listas electorales cremallera cien por cien, y nos comprometemos a la paridad en el nuevo Govern".

Además, ha añadido que ERC estudiará las acciones legales oportunas ante "las filtraciones frecuentes de este tipo de conversaciones privadas", ya que en las últimas semanas han trascendido varias grabaciones con el mismo protagonista.

Rovira considera que detrás de las filtraciones hay un "uso político premeditado del Gobierno del Estado" para atacar una opción política concreta que es el independentismo.

Lluís Salvadó ha pedido perdón y ha anunciado que denunciará la filtración de la conversación. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha detallado que la conversación no es "en absoluto apropiada" y por ello pide disculpas.

También explica que la conversación filtrada tuvo lugar en julio del año pasado y que no es con el también diputado de ERC Josep Maria Jové con quién habla: no dice quién es su interlocutor y se limita a explicar que es "un amigo".