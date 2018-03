Encerrona de Cuatro a Andrea Levy con una feminista: "Aprueba políticas que nos golpean"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, fue sometida a una encerrona feminista este jueves en Las mañanas de Cuatro, la marca blanca de Al rojo vivo que Javier Ruiz presenta en el canal de Mediaset.

La popular, que creía que iba a ser entrevistada por el Día de la Mujer, se encontró, en realidad, con una afrenta de la representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García: "Nada tiene que ver la violencia que sufren Esperanza Aguirre o Ana Botín con las mujeres desahuciadas o maltratadas. (…) Hoy luchamos contra las medidas a las que nos condenan políticas como Andrea Levy, que viven en barrios muy distintos a los que vivimos el resto de las trabajadoras y que aprueba políticas que nos golpean".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP recriminó a Ruiz: "Yo entro en tu programa encantada, pero esto es inadmisible. A esta chica que yo no conozco de nada, ¿qué sabe de mí? ¿Qué sabe en qué barrio vivo? ¿Qué sabe a que se dedican mis padres? ¿Es hoy un día para señalar por el hecho de no compartir unos principios que para ella hay que atacar ? Y lo respeto ideológicamente… Me parece surrealista que diga que vivimos en barrios distintos. ¿Pero usted qué sabe de la historia de mi vida?".

Levy dijo que "este tipo de consideraciones buscan dividir a las mujeres". "Me he quedado alucinada con que sea capaz de decir qué vida tengo y dejo de tener. Pues a lo mejor yo me dediqué en la universidad a estudiar, a formarme, no a formar parte de un sindicato, porque esta señora lleva en la universidad más de diez años, así que mucho cuidado con decir cómo somos unas mujeres y cómo somos otras", agregó.