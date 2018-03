Rivera y el padre de Diana Quer piden al PSOE que no permita la derogación de la prisión permanente

Dándole la vuelta a la acusación, tantas veces escuchada en boca de los opositores al endurecimiento del Código Penal contra determinados delincuentes, de que no se puede "legislar en caliente", Albert Rivera y Juan Carlos Quer, el padre de la joven cuyo cuerpo apareció esta navidad en Galicia, le han pedido este viernes al PSOE que no "legisle en caliente".

Así se han manifestado ambos tras un encuentro en las dependencias del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, al que también ha asistido Juan José Cortes, el otro rostro visible de la plataforma que está defendiendo la prisión permanente revisable, en vigor desde 2015 tras sacarla adelante el PP con su mayoría absoluta de 2011.

Quer, que esta misma semana se ha reunido con Margarita Robles, la portavoz socialista, y cuya comprensión ha elogiado, le ha pedido al primer partido de la oposición que se abstenga en el debate de la semana que viene sobre la proposición de Ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable, que Ciudadanos ha enmendado a la totalidad tras abstenerse en su toma en consideración el pasado otoño. El padre de Diana le ha pedido a los socialistas que "respondan también a la demanda de su base social, que indica que ocho de cada diez ciudadanos, que apoyan ideológicamente al PSOE, quieren que se proteja a sus hijos".

No "es justo" que el PNV decida

Rivera, por su parte, se ha dirigido a los socialistas para decirles que "por lo menos no deroguen hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional" ante el que los socialistas presentaron un recurso. "No creo que sea justo que la decisión del PNV condicione el Código Penal y el pensamiento y el voto de millones de españoles" ha afirmado el presidente de Ciudadanos, quien asegura que cuando llegase el pronunciamiento del TC se vería la forma de "adaptar o no esa sentencia a la norma actual".

Tanto Juan Carlos Quer como Juan José Cortés han elogiado otro de los aspectos que incluye la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, que plantea endurecer las condiciones a este tipo de delincuentes para acceder al tercer grado penitenciario.