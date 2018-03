"Debe haber un error, la asesina no ha podido ser mujer, inmigrante y de color"

El Mundo no espera a la investigación y dice que "la Guardia Civil sospecha que la asesina de Gabriel no actuó sola". Más prudente es el editorial, que se limita a felicitar a la Guardia Civil por su labor. Federico Jiménez Losantos dice con ironía que "debe haber un error en la detención. La asesina no ha podido ser una mujer, y para colmo inmigrante, y además de color. Imposible (…) El pasado día 8 las más conspicuas publicistas del sexismo feminista, y los periodistos feministros que cumplen condena de género, han repetido infinitas veces que la violencia es cosa del heteropatriarcado machista y criminal (…) Es la España actual las mujeres no matan, y si lo hacen, es por una buena razón: vengarse del hombre asesino, aunque el muerto no hubiera matado una mosca". Da El Mundo un aldabonazo al Gobierno para que tome cartas en la ciudad sin ley en la que se ha convertido La Línea con los narcos. "El poderío con el que opera el narcotráfico en varios puntos de España tiene un efecto letal en nuestra sociedad". Lo de La Línea "permite hacerse una idea de hasta dónde alcanzan los tentáculos de unos narcos que se creen en su derecho de atacar a policías o fiscales para tratar de recordar quién manda en la costa. Es preciso reforzar los efectivos policiales en esas zonas, imponer penas ejemplarizantes a los condenados y no escatimar en equipos para que la ley vuelva a lugares como La Línea". Vamos, Zoido, espabila que nos convertimos en México.

El País dice que "Rajoy acelera un acuerdo sobre financiación para frenar a Rivera". Qué obsesión. Analiza el editorial la encuesta de ayer. "Ciudadanos progresa en los sondeos frente a la desmovilización en PP y PSOE. Ciudadanos no solo progresa en los sondeos como el partido preferido de los españoles, sino que está logrando un nivel extraordinario de conexión con los votantes". Hombre ya, por eso le votan. O dicen que le van votar. Advierte El País de que "las protestas vuelven a tomar la calle". "Los españoles vuelven a gritar sus problemas sin necesidad de ser conducidos por un partido". Hala vete, tienen un tufo a Podemos con Ruiz y Ferreras a toda máquina que se huele a kilómetros. Sobre Gabriel, tampoco se ahorra el amarillismo. "Los agentes creen que la detenida por la muerte de Gabriel actuó sola". Lo contrario que El Mundo, ¿en qué quedamos? ¿Tan difícil es esperar a que concluya la investigación antes de ofrecer este bochornoso espectáculo de desinformación?

ABC no hace especulaciones y se limita a los hechos que ya conocemos, como debe ser. "El mal estaba en casa". El editorial advierte sobre la próxima movida que espoleará la izquierda tras el 8-M, las pensiones. "No hay recetas mágicas en materia de pensiones", pero el problema "requiere de grandes dosis de seriedad, madurez y sentido común para ofrecer alternativas viables y sensatas al margen de la lucha electoral". Qué iluso, Rubido. Con el morbo que tiene utilizar a los ancianos para atizar al PP. Y es que, como dice Isabel San Sebastián, "hay una España ruidosa y otra que empieza a estar harta". La ruidosa entró en éxtasis el jueves pasado, cuando, "merced a la extrema izquierda, teníamos que oír a niñatas y niñatos cuyo CV se resume en personaje público impartiendo lecciones de feminismo a empresarias, autónomas, profesoras, directivas o trabajadoras de a pie con trienios de conciliación y lucha efectiva a las espaldas; a estrellas multimillonarias del establishmanet mediático manifestarse a grito limpio en contra de la brecha salarial; a personajes y personajas que jamás han ganado un euro fuera del pesebre público llenarse la boca hablando de la mujer explotada", un aquelarre. "Vivimos días de ruido a favor de parte. Ruido electoralista que va del rojo al morado, sin olvidar el azul". También Juan Manuel de Prada ha reflexionado este fin de semana sobre lo que pasó el jueves y se arriesga a que le caiga la del pulpo. "Una huelga apoyada desde ámbitos palaciegos con cancelaciones de agendas, secundada por estrellitas televisivas con los riñones forrados de sicav y el rostro momificado por el bótox, jaleada por los medios de adoctrinamiento de masas hemos de concluir que se trata de una huelga más rara que un ornitorrinco albino y con cuernos de cabra".

La Razón cuenta que "la novia de su padre pudo matar a Gabriel por celos". Puede que sí, puede que no, eso es una mera suposición. Marhuenda saca a colación la prisión permanente revisable. "El triste final de Gabriel refuerza la necesaria aplicación de la Prisión Permanente Revisable. Lejos de lo que afirman su detractores, ni se trata de una pena a perpetuidad ni es inaudita, ya que está contemplada en la legislación de la mayoría de los países de nuestro entorno, ni es, ni mucho menos, inhumana o denigrante (...) No es de recibo que ante un asunto que preocupa gravemente a la sociedad española el Alto Tribunal lleve dos años y nueve meses para resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó la oposición". Qué prisas, Marhuenda, es que los del alto tribunal no quieren legislar en caliente.

La Vanguardia sigue en el interminable bucle catalán. "El PDeCAT revindica su liderazgo en JxCat ante Puigdemont". Qué pesados, pero qué pesados. Y Godó se pone en modo Rahola. "Ciertamente, los independentistas ganaron las elecciones". No, las elecciones las ganó en votos y escaños una tal Arrimadas.