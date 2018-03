El feo de Podemos al padre de Diana Quer

Tras conocer este fin de semana la trágica noticia del asesinato del pequeño Gabriel Cruz, este lunes, Podemos tenía prevista una reunión con Juan Carlos Quer. El padre de la joven asesinada en Galicia ya se había reunido la semana pasada con otras formaciones como el PP, PSOE y Ciudadanos para explicarles la "iniciativa ciudadana" que había emprendido junto a otros familiares como los de la pequeña Mari Luz para que no se derogue la prisión permanente revisable.

Podemos había retrasado el encuentro hasta este lunes. Una cita a la que no acudió su líder, Pablo Iglesias. Irene Montero fue la que, junto a tres diputadas más del partido, se reunió con Quer.

El encuentro ni siquiera estaba convocado en la agenda de este lunes de Podemos. Tan solo cuando Montero fue preguntada por los periodistas por este asunto, la portavoz del partido confirmó el encuentro y explicó que ella le iba a trasladar que "la prisión permanente revisable no es una solución eficaz".

Sin fotografía ni recibimiento

Pasadas las cinco de la tarde, Juan Carlos Quer llegó al Congreso de los Diputados. Podemos envió una asistente a recibirle. Una imagen muy distinta a la que se ha producido en otras ocasiones cuando la formación morada ha dado la bienvenida a otros colectivos en la Cámara Baja. El pasado enero, por ejemplo, Pablo Iglesias fue el que recibió a los Bomberos Forestales en el hall de la Cámara Baja. Se hizo una fotografía con ellos y ofreció declaraciones a la prensa.

Unos días antes, Iglesias había hecho lo mismo con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia.

Sin Iglesias, los diputados de Podemos han llegado a recibir en el Congreso a los familiares de los nueve jóvenes que el pasado octubre atacaron brutalmente a dos Guardias Civilesen la localidad navarra de Alsasua. Entonces, también hubo foto.

La petición de Quer

Al término de la reunión, tan solo Juan Carlos Quer valoró el encuentro con el partido morado. "Podemos propone educación y prevención, pero a la pregunta de si existe alguna propuesta inmediata que evite que se pongan nuevos cadáveres encima de la mesa, no he obtenido respuesta", aseguraba.

El padre de Diana Quer explicó que ha pedido a todos los partidos con los que se ha reunido (la semana pasada lo hizo con PSOE y Ciudadanos) "sentido común" y que "esperen a la resolución del Tribunal Constitucional" sobre este asunto. "La protección de los derechos de la mujer no solo está en el ámbito de violencia de género, también lo está en la protección de nuestras jóvenes y los seres más vulnerables, y desde ahí, solicitamos a los partidos políticos una reflexión profunda" para que se eviten "tantas violaciones por parte de delincuentes que reiteran su actitud delictiva. Solo la prisión permanente revisable responde en este momento a esa necesidad de amparar la protección de jóvenes y niños".

La "iniciativa ciudadana" para que no se acabe con esta medida ya cuenta "con tres millones de apoyos sin adscripción ideológica alguna", recordó el padre de la joven asesinada en Galicia. "No queremos que se legisle en caliente, solo solicitamos que no se derogue en caliente. Espero del PSOE, de Podemos y del PNV una reflexión serena porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente". Por esta razón, Quer pidió tanto a Podemos como al PSOE que consulten a sus bases para ver si están de acuerdo con la postura del partido.