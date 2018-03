Las feministas de CCOO piden prohibir a Neruda, a Marías, a Reverte y el fútbol en el recreo

La Revista TE, del sindicato CCOO, ha publicado un decálogo formado por 19 puntos –de ahí la última cursiva– en el que, imaginando "una escuela feminista", piden "eliminar" libros de Neruda, Arturo Pérez-Reverte o Javier Marías, utilizar el "género neutro" con la "e", o "prohibir el fútbol en los patios de recreo".

El texto, firmado por la "artista, investigadora y educadora" Yera Moreno, y por la profesora de la Facultad de Educación de la UCM Melani Penna, arranca con un baile extraño de mayúsculas y minúsculas: "DICE bell hooks, UNA AUTORA QUERIDA Y MAESTRA FEMINISTA de la que aprendemos, que el feminismo", etcétera. Las autoras se refieren a las "estructuras sociales patriarcales que nos atraviesan a todas, a todos, a todes" y, cómo no, asoma, con Foucault, la referencia posmoderna.

Moreno y Penna señalan que la escuela "es, puede ser y debería ser" un "espacio para la revolución social, para la transformación y la subversión". "Te invitamos a que pienses con nosotras –continúan– cómo te imaginas una escuela feminista, ¿cómo quieres que sea? Hagámosla juntas". A partir de aquí, encontramos 19 puntos. Es importante señalar que el artículo se titula "Breve decálogo de ideas para una escuela feminista".

Las autoras piden "formar al profesorado de los centros en feminismo", "emplear en el centro por el conjunto del profesorado un lenguaje no machista, usando el femenino para hablar o el género neutro con la 'e', por ejemplo, 'todes'", aumentar la cuota de libros escritos por mujeres, de filósofas, de artistas, etcétera. En el punto 7 empieza el verdadero rock&roll:

Eliminar libros escritos por autores machistas y misóginos entre las posibles lecturas obligatorias para el alumnado. Ejemplos de libros y/o autores machistas a eliminar de los temarios: Pablo Neruda (Veinte poemas de amor y una canción desesperada), Arturo Pérez Reverte y Javier Marías (cualquiera de sus libros). Habla de la faceta misógina de ciertos autores legitimados como hegemónicos: explica qué dijeron acerca de las mujeres autores como Rousseau, Kant, Nietzsche, entre otros. Nos ayudará a tener otra perspectiva de la Historia y sus valores. Añade a tus currículo autores que apoyaron la igualdad y el movimiento feminista, Poullain de la Barre, J. Stuart Mill…

No separar los baños, rebautizar los colegios...

Moreno y Penna continúan imaginando su escuela feminista, y piden "no separar los baños entre hombres y mujeres", "desheterosexualizar la escuela" y, de nuevo, solo de guitarra, "prohibir el fútbol en los patios de recreo". "Hagamos del patio –reclaman– un espacio amigable, donde todo el mundo pueda ocupar, transitar y habitar ese espacio común. Dejemos fuera esos juegos competitivos que monopolizan los espacios y excluyen a quienes no participan en ellos. ¿Por qué pistas de fútbol y no pistas de baile?".

Una vez pillada la carrerilla, también piden prohibir "canciones machistas", utilizar "música feminista", "eliminar la asignatura de Religión católica" y "cambiar los nombres de los centros educativos": "Eliminar todos aquellos nombres de centros que sean católicos o hagan referencias a militares, políticos o juristas y sustituirlos por nombres de mujeres representativas del movimiento feminista o por nombres de elementos de la naturaleza".

"Lee mis novelas y luego hablamos"

Hace unos meses, en una entrevista para la revista Zenda, le decía a Arturo Pérez-Reverte que en su última obra, Eva (Alfaguara, 2017), dejaba sin argumentos contra él a más de una feminista tuitera. Respuesta del autor: "Lo hago en todas mis novelas. ¿Tú has leído La reina del sur? O cualquier otra mía. En el año 88, escribí El maestro de esgrima: Adela de Otero, ahí está; la Julia de La tabla de Flandes; la Irene Adler de El club Dumas; la Olvido Ferrara de El pintor de batallas; la Mecha Inzunza de El tango de la guardia vieja; la Lolita Palma de El asedio… Lo que pasa es que hay tontas del chichi que no me han leído nada y creen que el mundo son dos tuits. Por eso, me río: "Mira, chica, lee mis novelas y luego hablamos. Ninguna mujer que haya leído mis novelas me ha acusado jamás de machista".