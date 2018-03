Estalla el nerviosismo en el PSOE ante el debate de la prisión permanente

El PSOE está incómodo y molesto con el debate que el jueves tendrá lugar en el Congreso de los Diputados sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Una proposición de Ley del PNV cuyo debate se desbloqueó la semana pasada en el órgano rector de la cámara baja y que se debatirá este jueves en pleno. Un momento político no idóneo para el PSOE que pide "no legislar en caliente" pero que también ha atendido a la reclamación del padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, de "no derogar en caliente".

Por ello, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha abierto este martes la puerta a "retirar del orden del día" esta proposición de Ley del PNV según ha manifestado en una entrevista a Antena 3. "Lo que no es aceptable es que llevemos al debate político temas en este momento" ha dicho tras recordar su entrevista con Juan Carlos Quer el pasado 7 de marzo.

"Nosotros les hicimos esa propuesta porque ellos nos dijeron que se iban a ver con Ciudadanos y les dijimos ‘que se retire del orden del día, que se retire’.Y creo, no lo sé, eso lo tendrán que decir ellos, que esa propuesta del orden del día se le hizo a Ciudadanos". Una propuesta que no se ha hecho formalmente en el órgano parlamentario pertinente pero que ha barajado la portavoz socialista: "Por parte del PSOE no hay inconveniente en que se espere a que se pronuncie al TC".

La indignación es notable en el estado de ánimo de Robles quien ha cargado duramente contra el PP y Ciudadanos: "Tiene que quedar muy claro que si el debate del jueves se produce es porque el PP y Ciudadanos han querido que se lleve la enmienda a la totalidad en este momento" porque son las formaciones que levantaron la semana pasada el veto a su debate en la cámara baja.

"Tiene que quedar muy claro que el jueves no se deroga la prisión permanente revisable sino que se debaten unas enmiendas con una finalidad oportunista y electoralista que se van a rechazar. El PSOE ha sido siempre coherente y estamos a la espera a que resuelva el TC, y durante todo este tiempo no hemos presentado ninguna iniciativa".