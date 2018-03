La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, no se ha mordido la lengua ante el enésimo comentario polémico de la directora de 'El matí' de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas.

Aunque parezca increíble, esta vez no fue por lo que ella califica como "opresión" del Estado español al pueblo de Cataluña o por la libertad de los golpistas en prisión. Ahora le ha tocado el turno al pequeño Gabriel, asesinado por Ana Julia Quezada y que ha dado lugar a un sinfín de comentarios, cada uno más desafortunado que el anterior.

Esta periodista de cabecera del separatismo catalán dijo este martes en su programa que "en un mundo interconectado,los fabricantes de armas españoles venden armas a países donde también mueren criaturas tan inocentes e indefensas como Gabriel".

Esta desafortunada comparación ha llevado a Andrea Levy, en un mensaje en Twitter, a contestarla con contundencia y a denunciar el "nivel de miseria moral" que existe "en los micrófonos de los medios públicos en Cataluña", en este caso un medio que el Gobierno no quiso intervenir al aplicar el artículo 155. "Asco es poco el que me das. No pienso ir a tu programa jamás", sentenció la política catalana.