EL PNV se suma al ninguneo de Podemos al padre de Diana Quer

Siguiendo los pasos de Podemos, el PNV ha recibido este miércoles al padre de Diana Quer a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados. No ha habido convocatoria ni foto, ni tampoco declaraciones de los nacionalistas vascos. Juan Carlos Quer se ha reunido con aquellos que promovieron una Proposición de Ley para acabar con la prisión permanente revisable.

El padre de la joven ha intentado explicarles por qué no hay que derogar esa medida pero el resultado de sus conversaciones ha sido el mismo que con Podemos y el PSOE: no se moverán de su postura. Este jueves, se debatirán en el Pleno dos enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos para acabar con esa derogación. Enmiendas que la izquierda y los nacionalistas rechazarán por lo que se continuará con el proceso para acabar con la prisión permanente revisable.

"Decepcionado"

"Me voy decepcionado", ha asegurado a su salida de este encuentro que ha durado algo menos de una hora. En la calle, bajo la lluvia, Juan Carlos Quer ha valorado su reunión con los nacionalistas vascos.

"Desde Podemos, el PSOE, PNV, Compromís y PDeCAT no hemos obtenido respuesta a la pregunta de cómo vamos a proteger a nuestras menores y a nuestros jóvenes de delincuentes extremadamente peligrosos si se deroga la prisión permanente revisable. La única respuesta que he obtenido es que no hay respuesta".

Quer ha querido también volver a enviar un mensaje al PSOE: "Parecería prudente que cuando se apela a un tema humano no se utilice desde el punto de vista de la táctica política. Siete de cada diez personas entre sus bases les dicen que no quieren que se derogue. Lo único coherente y de sentido común es que al menos esperase a que el Tribunal Constitucional se pronunciase y este jueves se abstuviese. Eso sería lo coherente y lo que entenderían sus bases. Lo otro va a ser muy difícil de explicar".

El padre de la joven asesinada en Galicia también ha explicado que este jueves los familiares de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Yeremi Vargas, Ruth y José Ortiz... estarán en la tribuna durante el debate. Les recibirá la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.