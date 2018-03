La oposición se indigna con el anuncio de Rajoy y no recoge el guante de los Presupuestos

El PSOE ha sido, hasta ahora, el más contundente de los grupos de la oposición en el turno de réplica. Su portavoz, Margarita Robles, subió a la tribuna con gran indignación para denunciar el anuncio hecho por el presidente del Gobierno sobre las pensiones de viudedad.

"La brecha de las mujeres pensionistas es del 38%, ¿le parece a usted bien? ¿y viene usted aquí a hablar de que va a subir las pensiones de viudedad? ¡Por favor, un respeto, por favor, a las viudas de este país que llevan 6 años sin que ustedes hayan aumentado la base reguladora! Un respeto...".

Sin leer ningún discurso escrito, la portavoz socialista dejó rienda suelta a su enfado y culpó a Rajoy de recortar las pensiones: "Debería darle vergüenza que, con una subida mensual de 2 euros al mes para los pensionistas, nos venga aquí a alardear de que va a subir las pensiones". Y acusó al PP de ignorar a la comisión creada para tal fin: "Se están tomando el Pacto de Toledo a cachondeo. Han sido incapaces de hacer ninguna propuesta. Le pido que revaloricen las pensiones conforme al IPC, que derogue factor de sostenibiliad y que aborde la necesidad de abordar impuestos extraordinarios como el impuesto a la banca que exigen los socialistas".

Pablo Iglesias pide "empatía"

Hasta en tres ocasiones, Pablo Iglesias ha pedido a Mariano Rajoy que cumpla la Constitución. Durante el Pleno sobre el sistema de pensiones de este miércoles, el líder de Podemos se ha subido a la Tribuna para exigir al presidente del Gobierno que no "rompa la paz social y el orden, y que suba las pensiones como exige una Constitución que es de obligado cumplimiento para todos".

"Le pido un poco de empatía", ha dicho Iglesias. "Piense en los españoles y españolas que se han matado a trabajar y merecen una pensión digna. Hoy este debate lo están siguiendo viudas, autónomos, agricultores…y esa gente no merece lo que ustedes están haciendo con las pensiones", proseguía el líder de Podemos mirando a Mariano Rajoy.

Durante sus diez minutos de intervención, Iglesias ha dedicado gran parte de su tiempo a ofrecer "datos objetivos" y "datos dramáticos" como que en "el 2017 la factura de la luz ha subido un 10%" o que "los 2.000 millones de euros empleados en rescatar las autopistas es lo que habría costado revalorizar las pensiones este año". Tras ello, ha repetido las propuestas que su partido ya ha incluido en varias proposiciones de ley y que han sido vetadas por el Gobierno por afectar a los presupuestos.

Entre ellas, la primera ha sido "subir el salario mínimo interprofesional a los 950 euros y derogar las últimas dos reformas laborales". En segundo lugar, el secretario general morado ha pedido "medidas de solidaridad tributaria" como subir los impuestos a la banca.

Iglesias también ha propuesto "suspender las desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones" y "acabar con el factor de empobrecimeinto que algunos insensatos lo han llamado factor de sostenibilidad".

"Hay temas que deben ser garantías en democracia, temas sobre los que no es razonable discutir. Hay cuestiones que no se pueden poner en entredicho como son la inviolabilidad del domicilio o que cada cuatro años haya elecciones libres y competitivas. Señor presidente del Gobierno, las pensiones, como dice la Constitución, deberían ser un tema garantizado, que no dependa de que gobierne el partido azul o el morado", ha reiterado el líder de Podemos.

En su réplica, Iglesias intentaba utilizar a los pensionistas que se están manifestando por toda España en beneficio propio: "Esa generación que ha salido a las calles reivindicando su derecho a una pensión es la que trajo la democracia a este país con pancartas y movilizaciones. Más respeto a los madres y padres que trajeron la democracia y esa generación el próximo sábado va a estar movilizándose y nosotros vamos a estar con ellos y ellas porque estos orgullosos de nuestros abuelos y de nuestros padres. Yo por ellos, madre, y ellos por mí", finalizaba.

Rivera: "El triunfalismo sobra"

Albert Rivera ha reprochado a Mariano Rajoy su "triunfalismo" en materia de pensiones pues, a juicio del líder de Ciudadanos, el presidente del Gobierno incurre en una abierta contradicción: "Usted ha hablado de que todo va bien, la hucha se está vaciando, nos dice la AIREF [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal] que en 2023 tendremos un problema mayor y usted tiene un discurso contradictorio. Dice que todo va bien y nos advierte que cada año necesitamos 4.000 millones más de euros. Por tanto, si todo va bien y cada vez hay menos dinero en la hucha, una de dos: o no va tan bien la cosa o ha pasado algo con hucha, y lo han gastado en otra cosa".

Rivera ha terminado su discurso mostrando desde la tribuna de oradores la carta enviada a los pensionistas por el Gobierno, que a su juicio es ofensiva: "El triunfalismo sobra, incluso a veces ofende. Yo creo que decirle a un pensionista que se le sube un euro, que el Gobierno se gasta más dinero en mandarle la carta que en el euro que le sube, no es la mejor manera de respetarla dignidad de los pensionistas".

Para el presidente del partido naranja, ni el Ejecutivo ni los partidos de la oposición han aportado soluciones para el futuro de las pensiones, que a su juicio deben pasar por el impulso de la natalidad y por el combate de la precariedad laboral.

En ese sentido, y tirando de repertorio, Rivera ha vuelvo a sacar pecho de los aumentos en la baja de paternidad recogidos en los últimos Presupuestos tras la exigencia de Ciudadanos, y ha planteado sus recetas para el mercado laboral, que según consta en una ley presentada recientemente, pasarían por establecer un tipo único de contrato, al margen de los de formación y sustitución.

También por instaurar la mochila austriaca, en la que el trabajador iría acumulando un fondo de indemnización que le acompañaría aunque cambiase de empresa. "Sin empleo digno no hay pensiones dignas. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes para saberlo" ha concluido.

En su discurso, Rivera ha tenido duras palabras para la portavoz socialista, Margarita Robles, quien a su juicio representa un partido "podemizado y a la deriva" en vez del partido "de Gobierno" que ha sido en distintas etapas de la era democrática.