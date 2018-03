La película 'gore' de Marhuenda

El Mundo dice que "la asesina culpa a Gabriel para burlar la prisión permanente". ¿Un niño de 8 años contra esa tiarrona? ¿Qué le dio el crío, una patadita en la espinilla? Mientras "PSOE y Podemos no rectifican pese al desgaste". La pobre Margarita Robles, menudo papelón. Habla Federico Jiménez Losantos de "la izquierda y el ADN", a raíz de las barbaridades que hemos tenido que oír con el 8-M. "Ante la previsible resistencia de una parte del heterocolumnismo patriarcal a admitir que las razones no son las que caricaturizaba yo aquí el lunes y asumió seriamente Escolar, sino el asesinato del pequeño Gabriel, se mueven las checas redaccionales". Y ahora "una femicolumnista joven de El País quiere depurar el gen de la agresividad periodística y cargó contra Javier Marías, barrunto que para heredarle. Una revista de Comisiones Obreras ha señalado al Neruda de 20 canciones de amor y una canción desesperada y todas la obras de Pérez Reverte y Javier Marías, todas, como inmediatamente depurables para ese futuro feminista que está al caer. La única forma de acabar con el ADN de una especie es modificarlo o destruirlo. Temo, pues, que la próxima calle de Madrid, será para el doctor Mengele". Cómo estará la cosa para que Federico salga en defensa de Javier Marías. María Elvira Roca Barea critica "el eco que le han dado los medios a la gran movilización por la igualdad del 8 de marzo" haciendo caso omiso de los estudios que indican que "la mujer española está mejor que en otros países". Tiene María Elvira tres hipótesis que explican el aquelarre. "1. La ideología de género es dominante en casi todos los ámbitos y dueña absoluta del espacio público en España. 2. Los españoles y sus vecinos tienden a creer que España está mucho peor de lo que está. 3. Progresa, y muy adecuadamente, el pensamiento único y excluyente. Es cada vez más peligroso no pensar como todo el mundo". Mira si es peligroso que tu compañera Carmen Rigalt se te tira al cuello y le zurra la badana a todo aquel/aquella que haya osado no sumarse a la manada femifascista. "El 8-M ha dejado bastante rabia machista y un malestar generalizado (…) Las mujeres manifestábamos nuestra alegría y ellos echaban espumarajos por la boca". Perdona Carmen, ¿quién te ha dado el derecho a hablar en nombre de todas la mujeres? Hace una gran loa de dos columnistas feministos y lincha a los de "palo contrario: machistas de la vieja escuela partidarios furibundos del orden establecido hace cuatro siglos". ¿Algún psiquiatra en la sala? Tiene toda la pinta de un brote psicótico. "Alguno hay de prosa graciosa, aunque lo que dice no tiene ninguna gracia. No son antifeministas a secas, pues esos y otros atributos forman parte del pack. Por ejemplo tienen alergia al progre, estuvieron a la derecha del padre Aznar y de vez en cuando añoran la mochila del 11-M. A propósito de las más de 5.000 periodistas que suscribieron el manifiesto del 8-M, el periodista del otro bando se preguntaba, ¿5.000 periodistas tan ayunas de sintaxis? Y remata tan fresco: ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Listo más que listo". Pero Carmen, mujer, empodérate y da los nombres para que los insultados se puedan defender, no seas cobardica.

El País arrincona ya el tema de Gabriel. "La detenida por el asesinato de Gabriel confiesa el crimen". "Ana Julia Quezada asegura que el niño la agredió y que ella actuó en defensa propia". Y ya, sin interpretaciones. Cebrián celebra la sentencia de Estrasburgo que "protege la quema de retratos del Rey como libertad de expresión". "La justicia y la sociedad españolas deben modificar sus criterios sobre este tipo de actos porque, más allá de que resulten groseros, incívicos y desagradables, la libertad de expresión es un valor básico de las sociedades democráticas". Y si no, que se lo digan a Miguel Ángel Aguilar, entre otros depurados de Cebrián. "Bienvenida sea en estas fechas la decisión de Estrasburgo, que supone un poco de aire fresco en un país empeñado en endurecer penas y menoscabar la libertad de expresión. Criminalizar ciertas conductas y recurrir abusivamente a los tribunales para dirimir lo que solo son provocaciones o actos inciviles no es la forma de defender instituciones democráticas que, por definición, deben estar abiertas al debate y la crítica". Y esto lo dice un adicto a los tribunales cada vez que le tocan a él.

ABC dice que "la asesina alega defensa propia para evitar la prisión permanente". Editorial contra la sentencia de Estrasburgo. "Demuestran una vez más una fina sensibilidad hacia los derechos de independentistas y terroristas". "Quemar una foto de los Reyes no es un ejercicio inocuo del derecho a protestar, como dicen los jueces europeos, sino una invitación al enfrentamiento ciudadano y a la ofensiva antidemocrática, algo que quizá no sepan estos seráficos e ignorantes jueces europeos". Rubido está muy cabreado con este tribunal. Primero los etarras y ahora los indepes.

La Razón parece una película gore. Vamos, que La matanza de Texas es una peli de Disney comparada con la portada del periódico de Marhuenda. "Ana Julia quería tirar a un contenedor el cuerpo de Gabriel. Lo transportaba al piso de Vícar con la intención de descuartizarlo e ir deshaciéndose de él". ¿Te ha hecho algo la familia de Gabriel, Marhuenda? Iñaki Zaragüeta recoge el guante de Irene Montero. "Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera e Íñigo Urkullu deberían tomarse las molestias de preguntar a los españoles si queremos mantener o modificar" la PPR. "No de derogarla como ellos pretenden sino de suprimir lo de revisable", dice. "Entérense, una mayoría queremos la prisión permanente, sin el segundo calificativo, para delitos execrables" y "los legisladores están obligados a escuchar a la sociedad. Algunos de los políticos deberían probar a consultarnos". Vamos, Rajoy, referéndum ya.

La Vanguardia está que rabia. "Madrid desoye las críticas y vuelve a bajar impuestos". Claro, es que aquí no nos gastamos la pasta de los demás en referéndums, embajadas, en proclamar repúblicas ni en propaganda indepe. Aquí curramos, chavales. Mientras, vosotros, con "el parlament bloqueado". El que siembra vientos recoge tempestades.