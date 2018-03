Una encuesta con el sello de la Universidad Jaume I de Castellón ha levantado una auténtica polvareda entre los estudiantes y las autoridades académicas de la Universidad de Barcelona. Decenas de alumnos que se encontraban en el claustro de la Universidad catalana recibieron en mano la pasada semana un sondeo con unos singulares presupuestos para realizar una "investigación sobre la Identidad social". Los estudiantes fueron animados a rellenar el sondeo de 59 cuestiones ante las que podían contestar en una escala del 1 al 5 si estaban "nada de acuerdo" o "totalmente de acuerdo".

En principio, nada anormal, un trabajo académico realizado, presuntamente, por estudiantes de la Jaume I. Sin embargo, el contenido del sondeo no era tan inocente como el formato. Según reporta el diario Crónica Global, las cuestiones que se planteaban son como mínimo polémicas. ¿Tendría relaciones sexuales con un español no catalán? o ¿son diferentes los hábitos de higiene de los españoles no catalanes? son algunos de los temas.

Los anónimos autores también incluyeron cuestiones tales como la honradez, la limpieza o la convivencia entre "españoles no catalanes" y "catalanes". Así, se pedía a los estudiantes que opinen sobre las siguientes frases:

"Los españoles, no catalanes, se diferencian mucho de los catalanes en los hábitos de higiene y en la necesidad de limpieza".

"Pienso que los catalanes y los españoles, no catalanes, nunca pueden estar realmente tranquilos unos con otros, incluso aunque sean amigos".

"No se puede uno fiar de los españoles, no catalanes, porque ellos no conocen la honestidad".

"No me importaría si un español, no catalán, convenientemente cualificado fuera profesor o jefe mío".

El último enunciado y a modo de colofón planteaba a los encuestados la posibilidad de tener un familiar "español no catalán" en los siguientes términos: "Supón que uno de tus familiares más cercanos (p.e. hijos o hermanos) tuviera descendencia con un español, no catalán. ¿Cómo te sentirías si el hijo de tu familiar tuviera todos los rasgos físicos de esa persona?". Como en las anteriores consideraciones, cabían cinco opciones en una escala entre "no me molestaría en absoluto" y "me molestaría mucho".

La Universidad de Barcelona ha pedido explicaciones a la Universidad Jaume I, cuyos responsables han afirmado que el trabajo no ha sido autorizado por ningún docente ni se responsabilizan de la iniciativa, que en su encabezamiento pedía a los alumnos que contestaran con sinceridad porque "la encuesta es totalmente anónima y no hay respuestas buenas o malas, dado que reflejan el sentir de cada persona".