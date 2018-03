Puigdemont se enroca en Sànchez y anuncia viaje a Suiza

Puigdemont apura los plazos y congela la investidura. Hasta que el Tribunal Supremo se ratifique en su negativa a excarcelar a Jordi Sànchez para la sesión de investidura, el fugado en Waterloo no moverá ficha. Este miércoles ha llamado a capítulo a sus diputados en el hotel Marivaux de Bruselas. Hasta ahora había recurrido al hotel President, de la cadena Husa. Se esperaba que la reunión con Junts per Catalunya sirviera para estrenar la "Casa de la República", residencia "oficial" de Puigdemont, pero se ha descartado recurrir a la mansión para el tercer encuentro en Bélgica del grupo parlamentario. Puigdemont ha abierto parcialmente su casa a los medios adictos, TV3 y El Punt Avui, que han mostrado las estancias dedicadas a oficina de la "autoridad nacional catalana" en el "exilio". Sin embargo, la mansión, de cinco mil metros cuadrados, todavía no está del todo acondicionada para celebrar reuniones medianas.

El encuentro en el hotel ha servido para mostrar músculo parlamentario y escenificar los pasos previos a la constitución de un nuevo partido político en torno a Puigdemont y el "legitimismo". El PDeCAT es historia, según los afines al expresidente. Junts per Catalunya es el movimiento a seguir que combinará la formación de un gobierno autonómico de obediencia republicana, el punto de encuentro nacionalista que dará curso a los "mandatos" del referéndum ilegal del 1-O y las elecciones del 21-D con una pata en Bruselas y otra en Barcelona, según los planes de Puigdemont a los que ERC ha dado el visto bueno.

Felicitaciones a Merkel

Jordi Sànchez sigue como candidato a la investidura, pero ni los diputados de Puigdemont disimulan que los nombres de Jordi Turull, Quim Torra y Eduard Pujol están en la recámara para cuando se ciegue del todo la vía B del preso en Soto del Real. El exdirector de la radio del conde de Godó, Eduard Pujol, ha sido el encargado este miércoles de reportar las conclusiones de la reunión. Se ha arrancado con una felicitación a la cancillera Merkel por haber logrado un pacto de gobierno meses después de las elecciones. Tras el introito ha reivindicado el "derecho a la negociación" y afirmado que "habrá un gobierno y garantizaremos la república". "Sin gobierno no puede haber república y sólo trabajando para la república no se garantiza el gobierno. La conjunción de esos dos mundos es Junts per Catalunya", aseguró Pujol al término del cónclave.

La opción elecciones

El grupo de Puigdemont maneja la opción de un tercer candidato y también la de una repetición electoral, si bien esta posibilidad es cuestionada hasta por la CUP dado el riesgo de perder la mayoría en escaños que permite al separatismo mantener el bloqueo parlamentario y el pulso al Estado. Los antisistema que se negaban a votar a Sànchez porque el pacto de gobierno no era plenamente republicano dicen ahora que no renuncian a investir al preso.

Estancia en Ginebra

Puigdemont aprovecha el tiempo muerto para planificar otra excursión fuera del búnker belga. Tras haber pisado Copenhague para participar en un debate, prepara una aparición en Ginebra el próximo domingo para protagonizar una conferencia sobre los Derechos Humanos. Pretende permanecer en la ciudad donde reside la exdiputada de la CUP Anna Gabriel hasta el miércoles al objeto de relanzar la agenda internacional de la causa separatista.