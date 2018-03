Robles se indigna con el anuncio de Rajoy: "Debería darle vergüenza"

El PSOE ha sido, hasta ahora, el más contundente de los grupos de la oposición en el turno de réplica. Su portavoz, Margarita Robles, subió a la tribuna con gran indignación para denunciar el anuncio hecho por el presidente del Gobierno sobre las pensiones de viudedad.

"La brecha de las mujeres pensionistas es del 38%, ¿le parece a usted bien? ¿y viene usted aquí a hablar de que va a subir las pensiones de viudedad? ¡Por favor, un respeto, por favor, a las viudas de este país que llevan 6 años sin que ustedes hayan aumentado la base reguladora! Un respeto...".

Sin leer ningún discurso escrito, la portavoz socialista dejó rienda suelta a su enfado y culpó a Rajoy de recortar las pensiones:"Debería darle vergüenza que, con una subida mensual de 2 euros al mes para los pensionistas, nos venga aquí a alardear de que va a subir las pensiones".

Y acusó al PP de ignorar a la comisión creada para tal fin: "se están tomando el pacto de Toledo a cachondeo. Han sido incapaces de hacer ninguna propuesta. Le pido que revaloricen las pensiones conforme al IPC, que derogue factor de sostenibiliad y que aborde la necesidad de abordar impuestos extraordinarios como el impuesto a la banca que exigen los socialistas".

Robles pidió "que se suprima el factor de sostenibilidad" en materia de pensiones y pidió a Rajoy "no engañar. Usted viene aquí arrastrado por la presión de los grupos y de la calle. No resulta creíble. Por favor, no se ponga medallas".

Y sacó pecho de la herencia socialista gracias a la cual Rajoy ha podido pagar las pensiones durante sus dos mandatos. "Usted ha acudido a ese fondo de reserva que le dejó el último gobierno socialista. Se lo dejamos con 66.000 millones de euros y ya hay 8.000 millones. Ese Fondo de Reserva que ustedes tanto han denostado y que sencillamente han esquilmado".