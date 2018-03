La presidenta de la Asociación Clara Campoamor pide perdón a las víctimas: "Como socialista siento vergüenza"

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que este jueves acompañaba a los familiares de las víctimas durante el debate de totalidad de la derogación de la prisión permanente revisable, se ha visto en la obligación de pedir disculpas por la actuación del PSOE en este debate.

"Dentro de la vergüenza que hoy como socialista siento de un partido que fundó uno de mis bisabuelos, un partido que me pertenece por corazón y por el que han perdido la vida varones de mi familia, os pido, en el nombre de mi familia y en el mío propio, perdón. Perdón por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso. Ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos y nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie y desde luego no es mi representante", ha sentenciado.

Blanca Estrella Ruiz se refería a la actuación del diputado socialista Juan Carlos Campo. "Como socialista, me da vergüenza lo que he visto", ha subrayado. Campo ha arremetido contra Ciudadanos y el PP utilizando el asesinato del pequeño Gabriel.

Decepcionada con Sánchez

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor también ha explicado que ella votó a Pedro Sánchez cuando se presentó por primera vez a las elecciones primarias del PSOE porque prometía que los militantes iban a decidir.

"Ha incumplido" aquella promesa, por ejemplo, cuando decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente. "A mí no me consultó. Él quiere una cosa y la hace, y todo lo demás le da igual", ha rematado.