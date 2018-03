Los familiares de las víctimas sienten vergüenza del debate: "Ha sido lamentable"

"Vergonzoso" y "lamentable". Así es como han visto los padres de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo y la tía de Yéremi Vargas el debate que han protagonizado este jueves los partidos políticos en el Congreso de los Diputados a cuenta de la derogación de la prisión permanente revisable.

Tras presenciar la sesión desde la tribuna de invitados del Congreso, los familiares han comparecido junto a la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que se ha visto en la obligación de pedir disculpas por la actuación del PSOE en este debate.

"Dentro de la vergüenza que hoy como socialista siento de un partido que fundó uno de mis bisabuelos, un partido que me pertenece por corazón y por el que han perdido la vida varones de mi familia, os pido en el nombre de mi familia perdón. Perdón por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso. Ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos y nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie y desde luego no es mi representante", ha sentenciado.

El padre de Diana y el de Mari Luz

El padre de Diana Quer ha recordado que cuentan ya con tres millones de firmas que apoyan su propuesta ciudadana para que no se derogue la prisión permanente revisable. Sobre el debate, Juan Carlos Quer ha explicado que "he visto a algún político de posiciones de izquierdas muy nervioso en la defensa de su propuesta. Por el contrario, he visto serenidad en el resto de posiciones". El padre de la joven asesinada en Galicia ha añadido que no cree que las bases socialistas "vayan a comprender" este posicionamiento.

Les acompañaba también el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que ha dicho sentirse "apesadumbrado y triste". "He venido de enterrar a una criatura y no venía con el ánimo ni la fuerza de enfrentarme a un debate doloroso. No esperaba que se hiciera alusión a Gabriel en este debate. Me ha parecido lamentable", ha destacado.

Agradece el giro de Ciudadanos

El padre de Marta del Castillo, también presente este jueves en el Congreso, ha felicitado a Ciudadanos por "haber reconocido errores" y haber intentado frenar la derogación de la prisión permanente: "Me decepciona totalmente el PSOE", ha añadido Antonio del Castillo.

Los padres de las víctimas han explicado que nunca se han sentido utilizados por ningún partido, que su iniciativa es ciudadana y que van a continuar con ella para evitar la derogación de esta medida.

Una postura que apoya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se reunía unos minutos con ellos y les expresaba que no considera una buena noticia que algunos grupos políticos intenten derogar la prisión permanente revisable.