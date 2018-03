Ussía acepta su maldad frente a la bondad de Escolar: "Soy malísimo, pero no gilipollas"

"Los 'padres' de la prisión permanente se movilizarán contra el PSOE", dice El Mundo en referencia a las familias de los asesinados, arriesgándose a que le caiga una buena zurra por machista. Podría haber puesto víctimas y punto. Editorializa Francisco Rosell sobre el debate de las pensiones de ayer, que ni chicha ni limoná. "Los partidos de izquierdas que trataron de rentabilizar las manifestaciones de jubilados para reclamar una subida de las pensiones quedaron ayer chasqueados en el Congreso. La realidad es tozuda (…) El realismo que caracteriza la oratoria de Rajoy le alcanzó ayer para salir vencedor de un debate contaminado por la demagogia y la irresponsabilidad". Y por las teles, Rosell, no te olvides de las teles utilizando a los ancianos para darle vidilla a Podemos. "Ayer quedó claro que no hay recetas mágicas para solucionar el problema de las pensiones. Ni foro que no sea el Pacto de Toledo en el que este debate pueda afrontarse con seriedad y solvencia", dice Rosell pidiendo peras al olmo. Javier Redondo rebate la sandez de legislar en caliente del PSOE, que no sabe ya dónde meterse. "La calentura dura ya ocho años. El PSOE es el partido más incómodo con la cuestión" y "en los psoes empiezan a estar hasta el gorro del asunto. Les quema en las manos". ¿Cuál de los PSOES? Porque si eligieron a un líder podemizado ya sabían lo que les esperaba. Quien con niños se acuesta... achicharrado se levanta.

El País hace mutis por el foro con el tema de la PPR. "Rajoy supedita los avances en las pensiones a que haya Presupuestos". El editorial se declara "decepcionado". "Ni el Gobierno ni la oposición tiene propuestas para sostener las pensiones". Rajoy se limitó a "ganar tiempo y presionar para encontrar apoyos en el Presupuesto". Y la oposición demostró su "incapacidad de ofrecer un discurso articulado y propuestas coherentes para poner en aprietos al gobierno y resolver un problema muy complejo". "Hay que tomar decisiones políticas acordadas en el Pacto de Toledo con carácter inmediato". Pues no parece que vayan por ahí los tiros del PSOE. Cebrián habla en su homilía semanal del libro de Santi Villa. Un ladrillo del que sólo cabe destacar otra embestida contra "el despertar de la España profunda alentado irresponsablemente por la derecha carpetovetónica". ¿Más derecha carpetovetónica que el régimen franquista al que Cebrián sirvió?

ABC dice que "Rajoy promete mejorar las pensiones más bajas si logra apoyo al presupuesto". Dice Bieito Rubido en el editorial que la oposición utiliza a los viejecitos "para caldear la bronca política preelectoral, o para promover una movilización ciudadana sectarizada", una "brutal demagogia que contamina todo en torno a las pensiones". "Todos los partidos están construyendo en torno a las pensiones una burda farsa de tinte preelectoral con los pensionistas como rehenes". Bueno, también hay que decir que ellos se están poniendo encantados al servicio de Podemos en los micrófonos de La Sexta. Ignacio Camacho se pregunta "qué les habrá hecho Neruda a las feministas" para querer quemar sus libros. Porque entiende lo de Pérez Reverte y Javier Marías, "especímenes execrables, viejunos anacrónicos. Machirulos presuntuosos en el nuevo orden" ultrafeminista. "Pero el pobre Neruda, que hasta era comunista…". Dándole vueltas a la cabeza, Camacho encuentra en la obra del chileno una frase que bien podría ser la causa de su condena. Lo de "Me gusta cuando callas" podría ser "el delito misógino que lo condena al destierro". ¡Pues claro, Ignacio, no me digas más! Neruda es el padre de la mordaza para las mujeres. Menudo machirulo, el comunista millonario de los tres casoplones repartidos por todo Chile.

La Razón publica una carta del padre de Mari Luz a los diputados a ver si ablanda el corazón de los socialistas. De los podemitas no se espera nada, es sobradamente conocida su fascinación por los agresores y los etarras y su escasa empatía con las víctimas. El Submarino deja con el trasero al aire al PSOE con la movida de las pensiones. "Reniegan en público de los planes privados de pensiones y luego muchos de sus dirigentes tienen uno o varios". Pedro Sánchez tiene uno de más de 100.000 euros. Margarita Robles, de 76.000. Vaya jeta. Ussía ha pasado una "noche de perros". Ha descubierto que es "muy malo". Resulta que "le deseo lo peor a la asesina de Gabriel. Quiero para ella la más larga y desagradable estancia en la cárcel. Anhelo su sufrimiento y su soledad. Y eso no es de buena persona. Buenas personas son los que, como Escolar y compañía, están más pendientes de la asesina que del niño asesinado". Es que Escolar, tiene un corazón de oro, no todos podemos ser así, Ussía, algunos somos personas humanas. La maldad de Ussía le lleva a escudarse en la masa. "Somos muchos, muchísimas las malas personas que no podemos perdonar el crimen de Gabriel", dice. Nada, apechuga solito con tu conciencia. "Soy muy malo, malísimo, porque no solo me declaro contrario a la derogación" de la PPR, "sino que sueño, para los asesinos de niños, con la cadena perpetua, de por vida. Y porque ahora mismo, mi perversidad me recomienda el deseo de lo peor para la pobre asesina. Porque soy muy malo, malísmo, pero no gilipollas". ¡Hala!, encima de no encariñarse con la asesina llama gilipollas a Escolar y toda la basca. ¡Huye, Ussía, corre!