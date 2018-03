Infamia en 'El País': insulta al PP, Cs y a los padres pero explota a la madre de Gabriel

El Mundo dice que "el PSOE acusa la bronca de las víctimas pero no rectifica". ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Que se la refanflinfla? El caso es que ayer el PSOE tuvo una intervención vergonzosa para ser más podemitas que Podemos. Iglesias se relamía de gusto. Francisco Rosell reprocha a los partidos que ofrecieran un "bochornoso cruce de acusaciones partidistas, con las víctimas atestiguando el espectáculo desde la tribuna de invitados". Ayer creció la abstención una barbaridad. Les recuerda Rosell a sus señorías que su condición les exige "contención", "decoro", "serenidad". Y en especial el socialista Juan Carlos Campo se hizo famoso. "Se dejó llevar por su animadversión al PP y adoptó un tono desabrido impropio de un juez" e "hirió a las víctimas presentes en la Cámara". "¡Si esto es un juez!", exclama Santiago González, que Dios nos pille confesados. Pobres los que hayan estados sometidos a las sentencias de este hooligan sectario. ¿No habría que revisarlas? "El pleno de ayer arrojó una imagen propia de un plató sensacionalista que no puede volver a repetirse". Federico Jiménez Losantos está de acuerdo. "Los socialistas demostraron ayer que para ellos el parlamento es tan solo un plató mas de La Sexta, la tele del PP al servicio de Podemos. La auténtica telebasura que se ha quedado con la contrata de Las Cortes".

El País de hoy no es apto para estómagos sensibles. "El PP explota en el Congreso el impacto por los crímenes", dice apuntalando el radicalismo del diputado-juez Campos. El editorial, vomitivo y embustero, dice que "el PP alienta una bochornosa bronca política sobre la prisión permanente", cuando quien realmente se comportó como un macarra provocador fue el juez socialista. Acusa Cebrián a Rajoy de empeñarse en "apelar al dolor y a la comprensible sed de venganza de las víctimas". Y no se le cae la cara de vergüenza. "Las víctimas de crímenes no deben intervenir en ningún modo en la labor legislativa punitiva, salvo que lo que se busque sea venganza y no la justicia rehabilitadora", bla, bla, bla. Vamos, que El País acaba de arrebatar por la cara los derechos civiles a los padres de niños asesinados. Por Cebrián, los encerraría en un psiquiátrico. Y después de esas acusaciones al PP, justito al lado de otro infame titular –"PP y Ciudadanos se valen de las víctimas para defender la prisión permanente"–, nos encontramos este otro: "Patricia Ramírez, una búsqueda sin rencor. Los valores mostrados por la madre de Gabriel Cruz han emocionado a la sociedad". ¿Pero no habíamos quedado en que no hay que utilizar a las víctimas? La falta de escrúpulos de este periódico es conocida, pero el ejercicio de cinismo e hipocresía de hoy es difícil de superar. De arcada.

ABC dice que "el desprecio del PSOE indigna a las víctimas". El editorial no se mete en política, pero el Astrolabio de Bieito Rubido no se corta. "El PSOE deambula, cual zombi político, muy cerca de su militancia y tan lejos de sus votantes. Al final de la escalera solo hay la humana ambición de poder… aunque no sepan muy bien para qué lo quieren". Carlos Herrera se despacha a gusto con el juez sociata. Le produce una "inquietante inseguridad" que un "energúmeno" como ese haya llegado a juez. "Difícilmente se podrá asistir a un episodio de desvergüenza como el que ha realizado el iracundo vocero de la bancada socialista". La PPR se podrá discutir, "pero difícilmente puede ser rebatida con una intervención bajuna, miserable y vergonzosa como la que personificó este infame diputado que sólo merece el desprecio de la gente honrada, sea socialista o no. Campo ha vomitado barbaridades que han desembocado en insultar a los padres de hijos asesinados", que "han tenido que soportar cómo este sectario les acusaba de débiles mentales y emocionales". No contento, este "zafio" portavoz del PSOE utilizó "el cadáver aún caliente de Gabriel Cruz mostrando el bajuno nivel que este tipejo ha sido capaz de alcanzar" y habló de sus hijas, vivas, demostrando "una crueldad intolerable". "Campos ha convertido al interviniente de Podemos casi en un estadista. Qué animal". Bien, pues nada que añadir, Herrera ha sido bastante claro.

La Razón: "Una oposición lamentablemente revisable". Beaumont dice que Juan Carlos Campo "rompió las mínimas normas del buen gusto y acabó incluso enfadando a los familiares de las víctimas que seguían el pleno. Un desatino". "Veremos el coste que en las bases del PSOE tiene este nuevo resbalón. El domingo se preparan concentraciones en toda España en favor de la PPR. A buen seguro estarán presentes muchos socialistas". Que vayan tranquilos, no serán insultados, la gente tiene bastante más educación que el tal Campos. Y una información de servicio a los pensionistas de la pluma de Pedro Narváez. "Te engañan, mamá". "Les están engañando, hacen barricadas con hombres y mujeres a los que habría que tratar de usted y saludarles con respeto casi religioso (…) Mamá, no hagas caso a los que prometen que te van a elevar la pensión con un chasquido de dedos. Es una cruel mentira. Hay que tener la vergüenza raspada y el corazón podrido para que estén jugando con ustedes como si fueran niñatos". Tranquilo, Pedro, me da en la nariz que los que están tomando el pelo a podemitas, socialpodemitas y Ferreras y Cia son los pensionistas. Que por mucho que La Sexta les meta las alcachofas hasta el esófago, más sabe el diablo por viejo que por diablo, más vale pájaro en mano que ciento volando y que mira, a la hora de votar animarán a sus nietos, esa alegre muchachada de la Uni, a votar a Podemos, juventud divino tesoro, pero yo me quedo con ese señor de Pontevedra que no tengo edad para experimentos. Eso sí, hoy no llevo al parque al pequeñajo que tengo manifa, unos chicos muy majos tocan el tambor, salimos en la tele y luego nos tomamos unos chatos. Y nos libramos por un tiempo del centro de día y del dichoso dominó.