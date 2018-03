Puigdemont negocia en Ginebra con Anna Gabriel el apoyo de la CUP

La internacionalización del separatismo consiste de momento en que los políticos fugados se reúnen entre ellos o con diputados catalanes en el extranjero. Carles Puigdemont se ha desplazado hasta Ginebra para asistir a la proyección de un documental sobre el 1-O que se proyecta en un festival de cine sobre Derechos Humanos, participar en un coloquio y mantener al menos un par de encuentros con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Hasta Ginebra se ha desplazado desde Barcelona una nutrida representación nacionalista con Pilar Rahola a la cabeza para mostrar su apoyo al expresidente y hacer bulto en la proyección del documental y el debate posterior, en el que además de Puigdemont también está Anna Gabriel.

En las horas previas, el grupo parlamentario del fugitivo, Junts per Catalunya, ha avanzado que ha ofrecido a la CUP una moción de confianza a mitad de legislatura a cambio de su apoyo al candidato que finalmente se decida investir. Puigdemont, por su parte, ha exigido al Gobierno que negocie con él. "Si hablaron con ETA, que mató a cientos de personas e hirió a miles, es inaceptable que no quieran hablar con nosotros, que no hemos matado a nadie", manifestó en una entrevista en el diario suizo Le Temps.

Además, logró ser recibido por la concejal socialista de Ginebra Amanda Gavilanes, que emitió un mensaje en Twitter tras el encuentro en el que afirma que "la lucha continúa". Este lunes, Puigdemont se volverá a reunir con Anna Gabriel.

En el debate tras el pase del documental francés titulado "España, al borde una crisis de nervios", Puigdemont comparó la situación actual con el franquismo, se quejó de que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos, afirmó que prefiere el término soberanismo al de nacionalismo y dijo que tras proclamar la república catalana no retiró la bandera de España del palacio de la Generalidad "por respeto, porque muchos catalanes sienten esa bandera como suya".