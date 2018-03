Infiltrados en la manifestación de SCC enmiendan la plana al Rey

El Mundo abre con la manifestación de SCC en Barcelona. "El constitucionalismo contra el bloqueo", titula con una colorida imagen de banderas españolas y de Tabarnia. También se hace eco de la otra mani de ayer. "Masivo apoyo a las víctimas en defensa de la prisión permanente". Federico Jiménez Losantos reta a Rajoy a que tome la palabra a Irene Montero y convoque un referéndum sobre este asunto. "Irene Montero encontró una salida a lo que se ha convertido en una fuente de animadversión contra los políticos de izquierdas: que el Gobierno convoque un referéndum sobre la cadena perpetua revisable. Si Rajoy no fuera un leño yerto en la charca de sus indecisiones, lo haría". Santiago González, por el contrario, no ve a Rajoy como un leño, sino como una víctima. "La oposición quiere tumbarle todo a Rajoy, aunque vaya contra sus votantes (...) En el momento actual de la política española el chivo expiatorio es el PP o sus fantasmas y contra él se ha conjurado la Santa Alianza de la oposición". En peores se ha visto, Santiago, no te alarmes. Raúl del Pozo comenta el chorreo de protestas. "La calle es un plato; el plató, una calle. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, separatistas y constitucionalistas, feministas y viudas, pobres y burgueses, aborígenes y emigrantes, el pueblo desunido… se manifiestan contra el Gobierno". Y eso que hace un tiempo de perros. Cuando pare de llover no se va a poder salir a la calle como no te apuntes a alguna manifa, habrá que ir eligiendo causa. O meterse en una batucada.

El País se centra en la de Barcelona. "La Cataluña constitucional exige un Govern con seny". Puaf, ya estamos con el dichoso seny. Subtítulo para Iceta y y foto para Rosa María Sardá, en lugar de las banderas españolas. Sospechoso, muy sospechoso. ¿Están intentando los socialnacionalistas apropiarse del movimiento que surgió tras el mensaje del Rey y moldearlo a su gusto? Milagros Pérez Oliva sueña con que "las nuevas mareas acaben con Rajoy". Ja. "Primero fueron las mujeres", "ahora son los jubilados", después vendrán "los médicos" y en el horizonte "los estudiantes", aunque estos entre vacaciones de Semana Santa, puente de mayo, exámenes de junio no sé si les va a dar tiempo antes de las vacaciones de verano. Oliva pone sus esperanzas especialmente en los jubilados. "El gobierno dio muestras de no percibir correctamente la realidad al menospreciar la huelga de mujeres", que como se ha visto ha tenido una gran repercusión… un día. "Ahora se equivoca de nuevo al menospreciar la dignidad de los pensionistas. Y eso a pesar de que constituyen el grueso de sus votantes. ¿Pueden las sugerencias del malestar acumulado acabar con la carrera política de Rajoy? Pueden". Un pequeño olvido, ese pequeño olvido de las manifestaciones a favor de la prisión permanente revisable joroba toda la columna.

ABC dice que "el separatismo ha fracasado". "La mayoría silenciosa que durante años había asistido como un resignado espectador de las directrices que marcaba el nacionalismo catalán desde el poder ha vuelto a demostrar que ya no se calla ni piensa tolerar los desmanes y atropellos de los independentistas (...) El nacionalismo ya no tiene el monopolio de las calles", dice Bieito. Habrá que estar vigilantes, Rubido, hubo algo raro en la manifestación de ayer. De los malos del fin de semana habla Isabel San Sebastián. "La estrategia y táctica de la izquierda es agitar la calle con demagogia para causar crispación" y de ahí la epidemia de manis que nos espera. "Aún me sorprende que cuelen. Pero cuelan", dice Isabel. Bueno, cuela entre los que ya estaban colados. Mucho ruido, mucho espacio, mucho grito, pero siempre son los mismos. Y en las urnas nunca son mayoría. Esto está ya más visto que el tebeo.

La Razón dice que "el gobierno desbloquea más de 1.500 millones con el 155". A Marhuenda se le llevan los demonios con el despreciable y vomitivo comportamiento podemita con lo del senegalés. "Lejos de disculparse y rectificar los concejales de Ahora Madrid, jaleadores del odio y la violencia se han reafirmado en su discurso purulento contra la policía". ¿De verdad esperabas disculpas de esta gentuza, Marhuenda? Pasas demasiado tiempo en La Sexta. "Los Carmona, Galcerán, Arce y demás esparcen el veneno a sus anchas, mientras Carmena anda desaparecida. Una más de este gobierno ya convertido en el primer problema de la capital". A ver si llegan las elecciones de una vez y logramos echarlos, menuda cloaca. Julián Cabrera pide responsabilidades. "Los Espinar, García Castaño o Rommy Arce, recurrentes macarras de las redes, ya están tardando en responder por la gravedad de lo ocurrido. También el PSOE podría hacerlo en las urnas sencillamente por mantener al frente del gobierno municipal a este elenco 'angelitos' antisistema". Más que antisistema sistemáticamente violentos.

Echando un ojo a La Vanguardia crece el extraño tufillo de la manifestación de ayer de SCC. Primero le da amplio espacio en portada. "SCC reclama en la calle la formación de un nuevo Govern". Y esto es lo que destaca. "Entre las llamadas al diálogo y las banderas se reclaman también demandas sociales. Rosa María Sardá pide un Govern para todos y a la Moncloa, hacer política y escuchar". "Que dejen de ver quién la tiene más larga". Y encima estaba allí Carlos Jiménez Villarejo, fundador de Podemos. O sea, equidistancia y enmiendas al Rey, que nunca habló de diálogo y dejó claro que aquí se trata de cumplir la ley. Tabarnia, ¡en guardia!