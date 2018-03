Carmena respalda a los ediles que propagaron el bulo de Lavapiés: "¿Dimisión de qué?"

"¿Por qué va a haberla?, ¿dimisión de qué? Nadie ha tenido ninguna actitud que genere ningún tipo de reproche". Así respondió Manuela Carmena, en su primera intervención pública ante los medios, al ser preguntada por la gestión que realizaron sus concejales de los gravísimos disturbios de Lavapiés.

El atestado policial sobre la muerte de Mame Mbaye, fechado el jueves a las 22.18 horas, concluía que el ciudadano senegalés murió por un paro cardíaco mientras paseaba por la calle, y que no había sido perseguido por la Policía previamente. Así lo corroboraron varios testigos, entre ellos un amigo del fallecido. Además, la autopsia ha revelado que padecía una enfermedad congénita en el corazón, como desveló El Mundo.

No obstante, ediles y miembros de Podemos se lanzaron a través de las redes sociales a propagar el bulo de que el mantero había fallecido tras una persecución policial. En ese momento los disturbios se estaban produciendo en el barrio: quema de contenedores y entidades bancarias, formación de barricadas y daños en el mobiliario urbano, robos y agresiones a policías.

Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mmame Mbage. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo https://t.co/2u41ET5QRH — Rommy Arce (@rommyarce) March 15, 2018

Aquí, en Lavapiés, ha muerto esta noche Mmame Mbage, un inmigrante perseguido por la policia. Cuánto dolor innecesario. ¿No basta la tragedia de ser inmigrante? #NingunaPersonaEsIlegal pic.twitter.com/r3qExBYoy2 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) March 15, 2018

De hecho, el sindicato Unión de Policía Municipal ha presentado este lunes una querella por un delito de odio contra varios políticos que criticaron la actuación de los agentes en Madrid durante los incidentes ocurridos en Lavapiés en los que murió un ciudadano senegalés, entre ellos Juan Carlos Monedero y la concejal Rommy Arce.

"Hicimos lo que hay que hacer"

No obstante, la alcaldesa calificó la gestión de "correcta", por lo que considera que ningún miembro del Gobierno municipal debería dimitir. "Hicimos lo que hay que hacer cuando hay una persona joven que fallece de manera repentina", sostuvo en una improvisada rueda de prensa tras la firma de un nuevo convenio para la gestión de la Ermita de San Antonio de la Florida. Ya de vuelta de París, donde se encontraba participando en un congreso de la UNESCO cuando sucedieron los hechos, Carmena ha lamentado "muchísimo" la muerte del Mbaye y los "terribles desórdenes" que sucedieron.

Es la primea vez también que Carmena muestra un apoyo explícito a los agentes que intervinieron. La muerte del senegalés "nada tuvo que ver con la intervención de la Policía", que actuó "correctamente" y "con celeridad" al atender al hombre antes de la llegada del Samur, señaló. Así, la regidora madrileña manifestó su "apoyo" y "elogio" hacia la Policía Municipal e informó de que esta mañana ha hablado con "uno de los directivos" del cuerpo, sin dar detalles al respecto.

Además, Carmena manifestó que "una vez que se iban esclareciendo" los hechos el Gobierno municipal optó por dar una explicación el pasado viernes con la "solemnidad" de una rueda de prensa tras reunirse "todos los miembros" del equipo en lugar de hacerlo por la mañana con una "rápida comunicación". "Las intervenciones de la alcaldesa en funciones y de todo el equipo, especialmente del delegado de Seguridad, fueron muy claras", añadió.

Preguntada sobre las declaraciones de algunos concejales de Ahora Madrid que pedían un cambio en la política municipal y cuestionaban la actuación policial, respondió que no ha tenido "conocimiento directo" de ellas, sino a través de los medios de comunicación. Con todo, recalcó que lo que ocurrió el pasado jueves en Lavapiés fueron unos "altercados inaceptables" originados por personas "ajenas al barrio" y que "no pueden volver a repetirse en Madrid". "Madrid es una ciudad pacífica, de convivencia, el barrio de Lavapiés así lo es y nos lo han demostrado estos dos últimos días".

Carmena quiso comentar también que el "drama tremendo de los sin papeles" es un asunto que se vive no solamente en Madrid, sino en otras ciudades como París, Nueva York o Berlín y que "nos debe producir una enorme preocupación". "Las sociedades actuales, sensibles, solidarias, no pueden aceptar bien esa situación, que haya personas que lleven años viviendo en España y no puedan trabajar", añadió.

La alcaldesa expresó su deseo de que los inmigrantes que no tienen regularizada su situación puedan ir dejando "actividades ilegales" como la venta ambulante y vayan "entrando en el trabajo legal" para así poder ser "ciudadanos de Madrid con todos los derechos". Para ello y con el objetivo de "buscar una solución", se ha dirigido al Ministerio de Interior, ya que según indicóel Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos oficinas específicas de inmigración pero su ámbito de actuación "tiene un limite".