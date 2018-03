El juez de los ERE reprende a Martínez Aguayo: "Su tono arrogante no es el adecuado para una acusada"

La ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, número dos de José Antonio Griñán de 2004 a 2009 y su sustituta al frente de la consejería hasta 2013, cuando fue designado presidente de la Junta de Andalucía, ha declarado en el juicio que se encarga de la pieza política de los ERE. En su comparecencia ante la Audiencia Provincial de Sevilla ha negado haber recibido los informes de la Intervención General alertando de irregularidades en la concesión de ayudas y ha derivado la responsabilidad hacia el personal técnico de la consejería que ella dirigía.

Durante la sesión, Martínez Aguayo, ha protagonizado varios enfrentamientos con el fiscal, Manuel Fernández Guerra: "está usted mezclando cosas que no tienen nada que ver y no le puedo responder porque está dando cosas por sentadas que no son, ¿entiende?", ha llegado a responder a sus preguntas.

El tribunal ha tenido que llamarle la atención por la evasiva en sus respuestas y el tono que estaba empleando: "está usted contestando con un tono arrogante que no es el adecuado para una acusada y está usted contestando con afirmaciones distintas a las preguntas que se le están formulando", le ha advertido el juez, Juan Antonio Peña. La ex consejera ha pedido disculpas y ha pasado a responder utilizando la coletilla "con todo respeto". Aún así, se han seguido viviendo momentos de tensión.

La Fiscalía solicita para ella 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. El juicio entra en su fase final a falta de que comparezcan 6 de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que declararán en Semana Santa después de que el tribunal haya habilitado el Lunes y Martes Santo.