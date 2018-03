Luis García Montero: "Todos somos Ana Julia"

El escritor y fracasado candidato de IU en varias ocasiones Luis García Montero escribe en el diario digital infolibre un artículo que resulta difícil calificar, en el que mezcla el capitalismo, la guerra de Siria, los niños desnutridos, Palestina y la muerte de indigentes en invierno por el frío con el vil y frío asesinato de un niño indefenso, para llegar a la conclusión de que la asesina es la víctima y los verdugos son las personas que, horrorizadas por el asesinato, piden que este tipo de crímenes sean penados con cadena perpetua y, según él, "pena de muerte".

El artículo es tan loco y disparatado que cabe preguntarse si su autor se encontraba en buen estado cuando lo escribió. Dice que Ana Julia Quezada "es la madrastra asesina, protagonista de este cuento que es el capitalismo ebrio" y que "nos conduce un espíritu borracho al que no le importa estrellarse en su carrera". Además, para referirse al asesinato dice que "un niño sufre una desgracia".

Y uno se pregunta: ¿por qué los medios no convierten en espectáculo la muerte diaria de las personas sin hogar en el invierno de nuestras ciudades? ¿Por qué los medios y los políticos no convierten en escándalo el suceso diario de miles de personas que se ahogan en nuestros mares y se hunden en nuestras fronteras por culpa de nuestras leyes? ¿Por qué no se llenan las calles para gritar de forma desesperada contra la muerte masiva de niños que saltan por el aire en Siria o Palestina por culpa de las bombas salidas de nuestras fábricas? ¿Y los 3 millones de niños que mueren al año por desnutrición? ¿Todos somos Gabriel? No, somos más bien Ana Julia Quezada.