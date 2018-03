Cuatro días después de la muerte por una parada cardíaca de un senegalés de 35 años en Madrid, que provocó una auténtica batalla campal en el barrio de Lavapiés, Podemos ha llevado este lunes al Congreso una Proposición de Ley para cambiar el Código Penal y despenalizar la venta ambulante de productos falsificados cuando el beneficio obtenido sea menor de cuatrocientos euros. La han registrado sus diputados bajo el nombre de "ley de sobrevivir no es delito".

"Esta iniciativa busca que por una cantidad menor a cuatrocientos euros, la venta ambulante no esté penada con penas de cárcel y que eso, además, no deje antecedentes penales que les impidan (a los inmigrantes) regularizar su situación y les condene a la clandestinidad para toda la vida", ha dicho la portavoz adjunta del partido Ione Belarra, que ha sido la encargada de registrar la propuesta.

Cargan contra el PP

Desde el partido morado aseguran que "gracias a las reformas del Partido Popular, lo que antes suponía una multa administrativa para las personas que se ganan la vida con la venta ambulante, los manteros, ahora se ha convertido en un delito con pena de cárcel".

"La venta ambulante conlleva en nuestro país penas desde seis meses hasta dos años cárcel. Una situación completamente desproporcionada que busca criminalizar el único medio de subsistencia de un sector altamente vulnerable", acusan a los populares.

Esta iniciativa de la formación de Iglesias no es nueva. Podemos ya presentó en diciembre de 2016 una Proposición no de Ley para despenalizar la venta ambulante. Ahora, a pesar de que en su día ya registraran esta propuesta, han decidido recuperar este tema de actualidad por la muerte del joven senegalés de un infarto. Causa que no recogen en la propuesta en la que se puede leer: