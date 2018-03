Lo que mal empieza mal acaba. Esto es lo que ha ocurrido con la comisión territorial del PSOE, la idea estrella de Pedro Sánchez para reformar la Constitución Española y perfeccionar el Estado autonómico. Comisión en la que se negaron a participar los nacionalistas y después Podemos y que, desde este martes, no contará tampoco con la presencia de Ciudadanos.

La formación naranja se ha levantado de la mesa de la comisión por la negativa del PSOE a que comparecieran los históricos dirigentes socialistas José Bono, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, todos muy críticos con la dirección socialista de Sánchez. En la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció que todos estos señores socialistas han sido vetados por el señor Sánchez. "¡Ya esta bien! Oiga, es que no escuchan ni a los suyos. El sectarismo no puede apoderarse del Parlamento y nosotros no vamos a participar".

El líder naranja quiso echar sal en la herida de la división interna y anunció que "nosotros no vamos a colaborar para que traiga a los nacionalistas o a los que legitiman sus tesis y para expulsar a los socialistas que sí son constitucionalistas y que defienden un modelo autonómico. Si tenemos que escoger entre la nación de naciones de Sánchez y la nación de ciudadanos españoles que creo que es la que defienden estos señores me quedo con esto. Y nos hubiera gustado escucharles la verdad".

El PSOE acusa a Rivera de buscar "la foto"

Un levantamiento de la mesa que fue calificado de "lamentable" por la portavoz del PSOE, Margarita Robles, en los pasillos del Congreso tras acusar a Rivera de "buscar un protagonismo porque él siempre se mueve por protagonismo y por fotos". A juicio de la portavoz socialista, Rivera "se ha dado cuenta de que en la comisión se hace un trabajo serio, riguroso y jurídico en el que Ciudadanos no se suele mover. Es lamentable".

La propuesta socialista es que comparecieran sólo los padres de la Constitución, que ya rebajaron notablemente las expectativas de reforma del PSOE, los presidentes autonómicos, los presidentes del Gobierno y quienes ostentaron esa responsabilidad en el pasado. Con el plantón de este martes la comisión territorial se queda ya con más grupos fuera que dentro de la misma. Se da la paradoja además de que el PSOE del ‘no es no’ se queda con la única compañía del PP.