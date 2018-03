Jordi Sánchez anuncia en el TS que se retira de la política y vuelve a la docencia

El discurso de Jordi Sánchez en la Sala de Apelaciones se ha producido después de que las acusaciones, primero, y su abogado Jordi Pina, después, expusieran sus argumentos. En una estrategia para que desaparezca el riesgo de reiteración en los delitos que sustenta la medida de prisión incondicional, quien fuera líder de la ANC, ahora candidato a presidente de Cataluña, ha anunciado a los magistrados que renuncia a su acta de diputado y regresa a la docencia.

Sánchez ha dicho que en ningún momento concurrieron en él los peligros referidos. Ha alegado que cuando ocurren los hechos no era diputado, con lo cual no participó en los actos legislativos que dieron lugar a esta causa. También se ha extendido en que sus manifestaciones públicas han apostado siempre por la paz y la concordia.

La Fiscalía ha solicitado el mantenimiento en prisión incondicional de Sánchez. Como número dos de Juntos por Cataluña, el Ministerio Público entiende que aún no ha cambiado la situación del activista y aprecia los mismos peligros que Llarena. VOX ha mantenido la petición de prisión incondicional para Jordi Sánchez y Joaquim Forn. "No han dado argumentos nuevos que justifiquen las rebajas de las medidas. En todo caso, las que han alegado sobre la intención y el compromiso de abandonar la actividad política y que se les dé una oportunidad no son más que, a nuestro juicio, actos de fe que no se corresponden con sus manifestaciones. Se mantienen en sus objetivos políticos de continuar con el golpe de Estado y en la falta de colaboración con la Justicia. Confiamos en que la Sala tenga a bien confirmar esta solicitud".

Según la acusación popular, "lo único que ha alegado la Fiscalía para el cambio de criterio respecto a Forn es su enfermedad. Su supuesta enfermedad, porque no ha sido acreditado y de llevar a cabo un proceso más grave siempre se podría tratar en el centro penitenciario. Han tenido en cuenta un hecho y no una cuestión jurídica".

Los magistrados resolverán los recursos en las horas o días posteriores a las vistas. Sánchez alega por la vulneración de sus derechos políticos y los de participación de los ciudadanos que votaron. Forn se desvincula de las principales decisiones en el referéndum ilegal del 1-O y los días previos a la declaración de independencia, pese a que varios informes y testigos clave le atribuyen un papel destacado en el control de los Mossos, dependientes directamente de su consejería. Para Llarena persiste el riesgo de reiteración delictiva porque no hay certeza de que "la voluntad política mayoritaria" en Cataluña sea respetar la ley para lograr la independencia.