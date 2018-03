Otoño caliente en las calles: la izquierda educativa anuncia manifestaciones contra el Gobierno

Representantes de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), de los sindicatos FE-CCOO, FeSP UGT, STES y el Sindicato de Estudiantes se han levantado este martes 20 de marzo de la reunión del grupo de trabajo que redacta un informe para el Pacto Social y Político por la Educación en el Consejo Escolar del Estado. "No queremos contribuir a esta farsa".

Esta espantada se produce dos semanas después de que estos mismos sindicatos se reunieran con Podemos, tras lo cual el partido morado abandonó la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para tratar de llegar a un acuerdo en esta materia.

En declaraciones a los medios de comunicación, estos colectivos señalaron que están disconformes con la metodología del trabajo en el Consejo Escolar, por lo que se niegan a que el Ministerio les utilice "como excusa de un falso consenso que posibilite al Gobierno a seguir desarrollando políticas que no reflejan las reivindicaciones de la comunidad educativa". "No vamos a consentir que el Gobierno utilice a un órgano como el Consejo Escolar del Estado para justificar una negociación que no ha existido desde el principio y para dar una especie de validez a la parte social del pacto", dijo la secretaria federal de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca.

Por otra parte, la representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García, incidió en el mismo discurso que viene sosteniendo desde hace años, es decir que el Ejecutivo del PP lo que hace "son políticas franquistas" en materia de educación. "No hemos estado todos estos años en la calle sin descanso, organizando huelgas generales educativas, tomando las calles, para que ahora se nos tome el pelo. No aceptamos otra cosa que no sean las demandas de la comunidad educativa. Y si se siguen negando a llevarlas a cabo tendremos que hacer lo que han hecho los pensionistas y las mujeres: volver a salir a las calles para recordarles que no pueden hacer lo que quieran".

"Nuestra idea es llevar a cabo movilizaciones importantes en el inicio del próximo curso", anunció el representante de CCOO.

"Todo iba bien hasta que se han levantado"

Por su parte, preguntado después por este abandono, el presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas, señaló que respeta su decisión, si bien su marcha "no está justificada", pues obedece a cuestiones políticas.

Casas recordó que en el seno de la institución "no se hacen pactos, se hacen informes" y que la libertad y la pluralidad siempre quedan presentes en estos trabajos. Así, explicó que en este momento están trabajando en un informe de quince puntos que recogen la problemática de la situación educativa actual, con propuestas de mejora. "Todo iba bien hasta que han tomado esta decisión".

El Consejo Escolar del Estado está formado por 110 personas, que forman cerca de veinte organizaciones. Algunas que no han abandonado, como AMPE y CSIF, explicaron después que han trabajado en el informe con "absoluta libertad y el peso de la Administración ha sido nulo". "No entendemos esto como una lucha ideologizada, sólo lo hacemos para mejorar el sistema educativo".