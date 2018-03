Podemos y ERC azuzan al PSOE: “Permitan que nuestras hijas reescriban la historia”

No salió adelante pero el debate de la Ley de Aministía fue la mejor muestra de que no se trataba más que de un intento por reescribir la historia reabriendo las heridas del pasado. Tanto es así que uno de los grupos firmantes de la iniciativa, Unidos Podemos, lo dijo literalmente en su intervención ante el Pleno del Congreso. "Permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia, permitan el debate de esta ley", pidió al PSOE la diputada gallega de Podemos, Yolanda Díaz, quien aseguró que "esta ley no es para mirar el pasado. No es una ley para mi padre que sufrió las cárceles franquistas, sino para mi hija Carmela".

La dirigente de En Marea añadió que "para pasar página del franquismo es necesario tener democracia y avanzar en la investigación de los crímenes. Tenemos a los muertos en las cunetas y esto merece justicia". Fue de las intervenciones más explícitas junto a la del grupo proponente, ERC, cuyo portavoz Joan Tardá reconoció estar "triste" por el rechazo este martes del Congreso a su proyecto de Ley. Tardá también apeló al PSOE y a la responsabilidad que tienen sus diputados por no apoyar esta iniciativa que persigue reabrir y condenar las causas contra el franquismo a lo que el PP ha dado "portazo". "Esto va a volver a ocurrir. Ocurrirá de nuevo. Con ustedes siempre habrá la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. Con ustedes las víctimas tienen alguna esperanza; con ellos, ninguna", decía Tardá señalando a las bancadas de PSOE y PP respectivamente.

Apelaciones a las que no contestó el representante socialista, Gregorio Cámara, cuya intervención consistió en recordar su experiencia personal en esas fechas de aprobación de la ley de Amnistía hace cuarenta años. "En 1977 todos los grupos se aunaron para presentar la proposición de Ley de Amnistía excepto Alianza Popular que se abstuvo pero no se opuso. Aquella ley no fue una ley de punto final como quieren hacernos creer algunos grupos políticos en su empecinamiento por tergiversar la historia y denostar al sistema constitucional de 1978 al que ambiguamente se viene refiriendo pretendiendo dañarlo siempre como el régimen del 78".

El catedrático de derecho constitucional socialista echó la vista atrás a esos tiempos y al espíritu que impregnó a la transición española: "Recuerdo bien, como algunas de sus señorías, el grito que tantas veces coreé: ‘¡libertad amnistía, estatuto de autonomía!’ ¡Nunca nadie podrá hacernos creer que fue producto de la imposición de élites franquistas y de la debilidad de la oposición política de izquierdas porque fue obra de esperanza para la reconciliación política de un pueblo".

Las víctimas de ETA

Un discurso parecido al del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, que utilizó su intervención para reprochar a la portavoz de Bildu permitirse hablar de víctimas. "Como la portavoz de Bildu ha hecho referencia a las víctimas, yo también quiero recordarlas. El 7 de octubre de 1977 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de amnistía y al día siguiente ETA asesinaba al presidente de la Diputación de Vizcaya y sus escoltas. ¡Éso es como ETA y sus asesinos han pagado la generosidad que la democracia española ha tenido con ellos durante cuarenta años". Prendes recordó la "memoria, dignidad y justicia de las más de 857 víctimas, los 16.000 heridos y 42000 personas amenazadas que han tenido que pasar un calvario durante toda esa negra historia".

Y concluyó diciendo que, sin embargo, "valió la pena y, en gran medida gracias a la izquierda que hoy reniega de parte de su historia. Señores de Podemos, de ERC, del PNV y del grupo Mixto, no cuenten con Ciudadanos para demoler aquello que nuestros predecesores hicieron tan bien y con tanta dignidad".