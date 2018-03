Sigue la burla separatista: Turull, tercer candidato

Jordi Sànchez ya es historia del independentismo. Pantalla superada para Junts per Catalunya, el grupo del fugado Carles Puigdemont. Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de la candidatura renunciará a su acta de diputado en las próximas semanas. Deja la política y quiere volver a la docencia. Ese es el anuncio realizado por los abogados del penúltimo excandidato a la investidura. Su frustrada candidatura sirvió a la plataforma de Puigdemont para prolongar el bloqueo parlamentario y la parálisis institucional. Según Inés Arrimadas fue otro engaño de los partidos separatistas a sus electores y a toda la ciudadanía.

Quemados los cartuchos del huido y del preso, el grupo de Puigdemont se dispone a activar el plan C con la complicidad de ERC y el presidente del Parlament, Roger Torrent, que comparecerá este miércoles. Será para anunciar una tercera ronda de contactos. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSC para que fijara fecha de investidura. El calendario legislativo se detuvo el 30 de enero y se reanudará con toda seguridad la próxima semana. Junts per Catalunya y ERC pretenden llevar a cabo la investidura antes de la Semana Santa.

Rechazo de la CUP

No está nada claro que vayan a superar las reticencias de la CUP, que rechaza a Turull y exige una "hoja de ruta republicana". Los cuperos no se fían de las intenciones "autonomistas" de junteros, convergentes y ERC, que si quieren sacar adelante la candidatura de Turull tendrá que ser en segunda vuelta y previa renuncia de Puigdemont y Toni Comín para sumar 66 votos válidos, frente a los 65 de la oposición y las cuatro abstenciones de la CUP. Según el día, Puigdemont es partidario de desencallar la investidura o de precipitar unas nuevas elecciones.

Otros nombres

La candidatura de Turull podría no ser la última y tampoco se puede descartar que finalmente haya otro candidato, como Elsa Artadi, Eduard Pujol o Quim Torra, que sí es del agrado de la CUP. De entrada, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, se dedica a intoxicar. Una hora antes de que trascendiera el anuncio de los abogados de Sànchez, insistía en que Sànchez era el candidato. La exconsejera de ERC Meritxell Serret, también fugada, había deslizado el nombre de Turull, pero fue obligada a rectificar. Junts per Catalunya quiere mantener el suspense y se reserva el manejo de los tiempos y los anuncios. La estrategia dilatoria ha contribuido a la visibilidad de Puigdemont. Se pretendían mostrar las contradicciones de un Estado que ha permitido su candidatura y la de un preso para luego impedirles ser nombrados presidente.

La comedia parlamentaria llega a su fase final. Turull puede ser elegido. En ese caso será un presidente sometido a la incertidumbre judicial. Salió de prisión bajo fianza a principios de diciembre y está imputado por la celebración del referéndum ilegal del 1-O. No es el caso de Artadi, Pujol y Torra.

Puigdemont mantiene su agenda internacional y quiere dar esquinazo a Albert Boadella, que anunció que se plantaría en Waterloo el jueves, con un viaje a Finlandia, donde ha sido invitado por un grupo de diputados. La fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que invalide los pasaportes de los fugados para evitar las giras de internacionalización de la república catalana.