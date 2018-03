Virus podemita en 'La Razón': Carmena salió "a apagar un fuego y a dar la cara"

El Mundo: "Carmena, bajo la tormenta del bulo de Lavapiés". Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Podemos quiere legislar en caliente. "Podemos pide despenalizar la venta de productos falsos". Francisco Rosell le da una buena azotaina a la irresponsable alcaldesa podemita. "La contundencia con la que Podemos exige ejemplaridad al resto de formaciones políticas contrasta con el lacerante sostenella y no enmendalla de este partido en la crisis de Lavapiés". "En vez de hacer autocrítica", pedir perdón y dar un premio a la policía después del vídeo de La Sexta, viene la alcaldesa con una chulería impropia de una señora de esa edad diciendo que "no tiene nada que reprochar a nadie". Por Dios, que incendiaron un barrio de la ciudad que gobierna. "No fueron los medios los que propagaron el bulo que derivó en la violencia callejera. Fue la retórica populista y antisistema de unos dirigentes políticos incapaces de asumir sus obligaciones como gobernantes". Carmena "ni admite errores ni tampoco se atreve a adoptar ninguna medida disciplinaria". No, claro, es la jefa de esa banda de gamberros que dirige el Ayuntamiento de Madrid gracias al PSOE. Raúl del Pozo está muy alterado. "España parece estar en vísperas de una revuelta general". Menos mal que ha preguntado por ahí y le dicen que "el espontaneísmo no existe: todo está organizado, pero no pasará nada (…) Por ahora, lo más que pueden conseguir los matones callejeros es que cambie un Gobierno, que vuelva otra vez el mismo con una derecha ampliada". Y ni eso, las revueltas de ultraizquierda se suceden periódicamente y se quedan en eso.

El País está preocupado por el PSOE, que no levanta cabeza. "La división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento". "Margarita Robles, la portavoz, se convierte en el centro de la críticas ante la ausencia de Pedro Sánchez". Lo mismo por eso está tan histérica. Editorial farragoso sobre Lavapiés y Carmena. Primero trata de salvar la cara a la alcaldesa. "La irresponsabilidad de varios cargos de Ahora Madrid en el ayuntamiento y de dirigentes de Podemos ha quedado probada". Perdona bonito, pero la jefa es Carmena. "El PP ha elevado el nivel de la tensión política acusando a esos cargos municipales de agitar las calles. Si no lo hicieron, al menos resulta evidente que con sus demagógicas declaraciones no ayudaron a enfriar los ánimos". Vamos, que El País eleva la tensión acusando a cargos municipales de agitar las calles. "Es exigible que esos políticos tan precipitados y alegres en su juicios tuvieran al menos el gesto de pedir disculpas. No lo han hecho. Y este no es el único problema que tiene la alcaldesa respecto a esta asunto". "Se echó en falta que no apoyara a la policía frente a las acusaciones vertidas contra ella. Hoy resulta sorprendente que no haya visto en su equipo municipal ninguna actitud reprochable". ¿Sorprendente? Si fue ella la primera en tirar piedras contra la policía. Parece que no han aprendido nada de lo sucedido en Cataluña. Bien, que sigan así.

ABC dice que "Podemos pide despenalizar el top manta a costa de miles de empleos". Que pidan misa. "Los vecinos de Lavapiés alaban a la policía y critican a Carmena". En el editorial, Bieito Rubido se muestra más preocupado por el PSOE. "El PSOE tendrá que recapacitar más pronto que tarde, porque la deriva de la izquierda en su conjunto puede arrastrarlos a posiciones aún más radicales (…) La competición por el voto más radical de izquierda frente a Podemos es una alocada carrera al premio al mayor disparate que no conduce a ningún sitio". Además para superar en radicalismo a estos profesionales de la bronca hay que entrenar mucho. Manuel Marín dice que "Sánchez se ha convertido en un líder ausente, impostado y más preocupado de impedir nuevas revueltas internas que cercenen su dirección, que en rehabilitar al PSOE como icono de la maltrecha socialdemocracia europea". Un zombi.

La Razón señala "el fake de Carmena". A Fernando Rayón le ha debido dar un aire, porque dice que Carmena salía "a apagar un fuego. Un incendio creado por sus propios chicos, daba la cara e intentaba calmar las aguas". ¿Salía a apagar un fuego haciéndose la loca? Daba la cara… ¿cuatro días después? Parece que el virus podemita ha contagiado al periódico de Marhuenda.

La Vanguardia anuncia que "JxCat y ERC firman lograr una investidura para Semana Santa". No especifica de qué año. Y Enric Juliana nos cuenta que Pedro Sánchez está todavía peor de lo que parece. "Pedro Sánchez está absolutamente convencido de que puede ganar las próximas elecciones generales". Ya, y yo estoy absolutamente convencida de que soy la reina de Inglaterra.