Podemos, "unos canallas sin escrúpulos" que "trafican con cadáveres de negros"

El Mundo dice que "el fiscal general exagera una enfermedad para sacar de la cárcel a Forn". Que el Gobierno se ha cansado de que la justicia actúe por su cuenta y ha decidido meter mano. Como dice Federico Jiménez Losantos, "Rajoy está dispuesto a repetir su infame actuación en el caso Bolinaga, cuando sacó de la cárcel al carcelero de Ortega Lara". Fiscales y jueces actuando con independencia. Intolerable. Francisco Rosell explica en su editorial que el cambio radical de la actitud del Gobierno se debe a su deseo de "desbloquear la situación en Cataluña", quitarse de encima el 155 y poder aprobar los presupuestos. "No se entiende este cambio de criterio de la Fiscalía", pero es sospechoso que "coincida con el interés del ejecutivo". "La estabilidad es la principal aspiración de cualquier Estado, pero ésta no debe canjearse al precio que fijen los nacionalistas". ¿Pues no es lo que ha pasado siempre? Margarita Robles desmiente a El País en la columna de Raúl del Pozo. Dice que en el PSOE están superbien, que se llevan chupi, una piña, una familia, un remando se paz. "Me hace hasta gracia. Ésa es una información de encargo, que no se corresponde con la realidad. Los diputados del grupo socialista están muy molestos por la falsedad". Vamos, que Cebrián es un embustero.

El País no se da por aludido y sigue tocando los bemoles al PSOE. "El PSOE veta en el Congreso a Guerra y otros dirigentes. Tensa reunión del grupo socialista en el Senado. Robles reta a los críticos a salir a la luz y dice sentirse absolutamente respaldada". A eso se le llama meter cizaña, sí señor. Ni pío de la jugarreta del fiscal general en portada. Dentro dice que "el Fiscal General ordena pedir al Supremo que excarcele a Forn". Sin rodeos. Esto es una orden, punto.

ABC: "El fiscal general impone que se pida la libertad de Forn". Bieito Rubido no disimula su descomunal cabreo. "Forn representa un factor estratégico del entramado golpista del separatismo catalán (…) El cambio de criterio debería ser objeto de una explicación", porque se ha demostrado que "el apaciguamiento, sea político o judicial, no funciona con quienes se han mostrado comprometidos con el objetivo de romper la unidad de España (...) La fiscalía ha puesto en una situación delicada a la sala segunda del Tribunal Supremo", que tiene que estar que trina. Jaime González deja a Podemos como un trapo en una columna durísima. "Sobre el cuerpo muerto de Mmame Mbaya, el senegalés de Lavapiés al que se le rompió el corazón, Podemos ha fabricado un relato obsceno, una historia indecente cuyo guión es propio de un grupo de canallas desprovisto del más mínimo escrúpulo", deberían ser "expulsados de la vida pública" por "traficar electoralmente con la muerte de un inmigrante". Ojalá, Jaime, pero hay cinco millones de compatriotas que han perdido la cabeza por completo. "Su sectarismo es tan grande que alguna concejala habría deseado que el joven senegalés hubiera muerto corriendo delante de la policía municipal y no entre los brazos de los agentes que le socorrieron en el suelo". Y algún periodista, Jaime, que la rueda de prensa del viernes fue bochornosa. "La susodicha", en referencia a Rommy Arce aunque no la menciona, "sabía desde el primer momento la verdad, pero amontona tanto odio que optó por fabricar un miserable relato de hechos para que Lavapiés se convirtiera en un polvorín para rentabilizar la mentira". Y termina diciendo que si Mmame Mbaya viviera diría: "Por encima de mi cadáver, ¡basta de traficantes de negros!". Te pondría un montón de me gusta, Jaime, hoy que tan de actualidad está Facebook.

La Razón titula: "Investidura de pasión". Da por hecho que "Forn quedará en libertad tras un giro radical de la Fiscalía por orden de Melgar". Marhuenda se hace el loco con el tema y ni lo comenta. Pedro Narváez aprovecha en una columna-batiburrillo para despreciar a Arrimadas por su "sesión fashion" en Telva. "Lideresa del partido de los guapos", dice con desdén. "Demuestra que podemos vivir sin ellos, que en realidad son un atrezzo, que lo mismo valen para una barricada que para un posado de supermodelo", en referencia a los partidos nuevos. "Las ministras Vogue al menos esperaron a entrar en Moncloa para hacerse la foto". Sí, Soraya Sáenz de Santamaría tampoco esperó a ser vicepresidenta del Gobierno de Rajoy para posar en deshabillé luciendo pantorrilla en la portada de El Mundo.