La oposición en pleno pide explicaciones a Cifuentes por las dudas en su currículum

PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden. De confirmarse que Cristina Cifuentes obtuvo de manera irregular un máster con notas falsificadas, como sostiene una información de Eldiario.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid debería presentar su dimisión.

El líder del partido naranja, Ignacio Aguado, que posibilitó la investidura de Cifuentes en 2015 y que ha respaldado los presupuestos del Ejecutivo madrileño, ha pedido explicaciones por lo que considera, de confirmarse, una conducta escasamente ejemplar, que además viola expresamente el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos, cuyo punto tercero dice:

"Separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica"

Preguntado sobre si pedirá la dimisión de Cifuentes, Aguado mostraba cautela a la espera de conocer las explicaciones que el entorno de la presidenta madrileña, según informa Pablo Montesinos, ha anunciado para este mismo miércoles. "Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. No es prudente adelantar acontecimientos, vamos a ver qué es lo que dice la presidenta regional, y a partir de ahí veremos qué decisión tomamos".

Aguado, en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que se trata de un asunto "muy grave" que "va más allá del acuerdo de investidura, estamos hablando de un delito, recogido en el Código Penal. Estamos hablando de falsificar unas calificaciones académicas a través del propio sistema de la universidad pública que pagamos todos los madrileños para beneficiar, presuntamente, a la que por aquel entonces era delegada del Gobierno en Madrid".

Iglesias pide su dimisión

Menos cauteloso se ha mostrado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje en su cuenta de Twitter: "En Alemania dimitió un ministro por copiar tres párrafos de su tesis doctoral. Si efectivamente a Cifuentes le han aprobado asignaturas que nunca aprobó falsificando un documento público, su dimisión debe ser inmediata. Los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas".

En otro escrito, Iglesias ha aprovechado para recordar que el pacto que la presidenta madrileña firmó con Ciudadanos para ser investida incluía un punto relativo precisamente a la falsificación de currículums y cualificaciones profesionales o académicas.

Por su parte, Íñigo Errejón, que sería el rival de Cifuentes en las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, ha exigido explicaciones por lo que considera un hecho "extraordinariamente grave". "Espero que la señora Cifuentes explique su versión porque me parece extraordinariamente grave", ha afirmado en declaraciones a los medios en el Congreso.

La portavoz socialista, Margarita Robles ha pedido explicaciones a Cifuentes. Recordando la comparecencia de la presidenta de Comunidad de Madrid de este martes en la comisión sobre la supuesta financiación irregular del PP del Congreso, le ha dicho que ahora no se puede "amparar en la ignorancia" porque se trata de una cuestión que le atañe directamente. "No dio ninguna explicación, no sabía nada de la financiación del PP en Madrid, hoy parece que no sabe nada tampoco de algo que la atañe a ella muy personalmente", ha alertado Robles.

Desde la Asamblea de Madrid, el PSOE también ha exigido a Cristina Cifuentes explicaciones "urgentes". Ángel Gabilondo ha asegurado que "hace falta una aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido" porque "se trata de un asunto de gravedad" y, de no hacerlo, "afectaría a la credibilidad y honorabilidad" de la presidenta.