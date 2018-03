Nuevo guiño del Gobierno al PNV: levanta vetos a cambio de Presupuestos

Con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado a la vuelta de la esquina, se esperaban guiños parlamentarios al PNV de cara a allanar la tramitación de la ley más importante del año. Y esos guiños llegaron este martes. En la reunión de la Mesa, el Congreso desbloqueó la Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV hace año y medio. Una reforma de la norma de 1968 que fue admitida a trámite en noviembre de 2016 y que ha estado desde entonces en la nevera parlamentaria acumulando más de 40 ampliaciones de enmiendas. De hecho, la última prórroga al plazo de presentación de enmiendas se produjo a instancias de PP y PSOE y expiró a las 20 horas de este martes.

Más allá de la cuestión de fondo –una proposición de Ley que persigue desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y de 10 en el caso de los reservados–, el movimiento del órgano rector de la cámara baja fue interpretado como un acercamiento a los nacionalistas vascos de cara a la negociación presupuestaria. "Ya era hora", se limitó a afirmar el portavoz del PNV, Aitor Esteban, nada más conocerse el levantamiento del veto, aunque también se apresuró a negar que guardase relación alguna con la negociación presupuestaria:"No hay novedad, ni siquiera hemos hablado… el tema del 155 esta ahí, no hay ninguna novedad".

Ésta es la condición sine qua non de los peneuvistas: el levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña para empezar a hablar. Y en el PP se afanaron en afirmar que "no hay ningún guiño", en palabras del portavoz parlamentario, Rafael Hernando,pero a nadie se le escapa que se trata de un movimiento que no es gratuito y que, curiosamente, se produce en la víspera de la sesión de control en la que el mismo portavoz del PNV le preguntará al presidente, Mariano Rajoy, por esta cuestión. "Vamos a ver que nos dicen. Evidentemente que mantengo la pregunta que tiene toda la validez. Hablaremos de que ha pasado en este año y medio y cuales son sus intenciones", dijo Esteban.

Presupuestos, el Martes Santo

Traducido: que mucho más que la materia en cuestión, lo relevante de la pregunta parlamentaria será el tono, el trato entre dos posibles socios con ganas de entenderse. Más aún a sabiendas de la cercanía del debate presupuestario. Este lunes, Rajoy reunió al Comité Ejecutivo Nacional del PP e informó sobre las fechas de tramitación. A saber, habrá Consejo de Ministros extraordinario el próximo martes –en plena Semana Santa– y las cuentas públicas llegarán a la Cámara Baja el 3 de abril. El debate a la totalidad se celebrará los días 25 y 26.

Varios asistentes al cónclave popular aseguraron que vieron al presidente "muy seguro" de poder sacar adelante los Presupuestos. De momento, Ciudadanos y PNV siguen mostrando públicamente sus reticencias, pero fuentes de la dirección nacional sugirieron contactos con ambas formaciones a distintos niveles para acabar de desbloquear la situación. Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo vinculó la mejora de las pensiones a la aprobación de los Presupuestos.

Este martes, en el Senado, Iñigo Méndez de Vigo dio un nuevo detalle sobre las cuentas: incluirá una bajada de las tasas de los grados universitarios. "Ellos sabrán si no apoyan mejoras reales para los ciudadanos. Todos quedarán retratados", expusieron desde el Grupo Popular. En el caso del PNV, Rajoy siempre ha ensalzado "la seriedad" de la formación nacionalista y ha mantenido una interlocución directa con sus máximos representantes cuando ha sido necesario."Son mucho más serios que Ciudadanos", no se han cansado de repetir sus colaboradores más cercanos durante la legislatura. En todo caso, Moncloa también sugirió avances con el partido de Albert Rivera para sacar adelante los Presupuestos. "Paso a paso. Estamos mejor que hace tan solo unos días".