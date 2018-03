Terremoto político: Génova vuelve a dejar sola a Cifuentes a la espera de sus explicaciones

Cristina Cifuentes vuelve a estar en el ojo del huracán. La oposición le pide explicaciones urgentes y su partido, de momento, evita poner la mano en el fuego por ella. Tras salir indemne de su paso por la comisión del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, este jueves saltó la polémica por su máster en la Universidad Juan Carlos I. "Van por nosotros", apuntaron desde su equipo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid enmudeció. Incluso en las redes sociales. Al menos, de momento. Su equipo explicó que está recabando toda la documentación para después dar las explicaciones oportunas. "Todo se hizo de forma correcta", según su entorno.

"Todos los días hay algo. Esto no es casualidad", avisaron desde la Puerta del Sol. Ciudadanos, su socio de investidura, se sumó raudo a la presión política y mediática. "¿Fuego amigo? No lo sé, pero esto no es normal", añadió otro cargo del PP de Madrid, no sin enfatizar que Cifuentes "está limpiando esta casa, lo que no es fácil".

La polémica pilló con el pie cambiado a a ministros y altos cargos del PP, reunidos en el Congreso de los Diputados por la sesión de control al Gobierno. De la sorpresa se pasó a la preocupación. Silencio rotundo a la espera de que Cifuentes tome la palabra. "Ella es la que tiene que dar explicaciones", zanjaron en Génova13.

Al menos de momento, la decisión de Rajoy es que Cifuentes repita como candidata del PP a la Comunidad.