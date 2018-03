El discurso de no-investidura de Turull: se olvida de la república catalana y pide "diálogo" al Rey

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalidad, Jordi Turull, ha ofrecido este jueves mano tendida y "diálogo, diálogo y diálogo" tanto al Gobierno central como al Rey para abordar la situación de Cataluña, y no se ha referido a la república que proclamó el Parlament el 27 de octubre.

En el pleno de investidura en la Cámara, ha pedido que este diálogo sea bilateral y sin renuncias: "Mano tendida. Por nosotros no quedará que haya mano tendida si hay la más mínima respuesta y esperanza de recibir la mano tendida del jefe del Estado o del Gobierno español". Turull ha matizado que la búsqueda de diálogo no significa caer "en debilidades, ni renuncias", pero no ha hecho referencias a desplegar la república, impulsar un proceso constituyente ni celebrar una multiconsulta, cuestiones que sí incluye el pacto de gobierno que firmaron JxCat y ERC.

"Nos volvemos a ofrecer para dialogar con el Gobierno. Que todo el mundo vea que por nosotros no quedará. Pedimos sentarnos en una misma mesa, de gobierno a gobierno", y ha asegurado que el gobierno golpista del que formó parte, cesado por el artículo 155, siempre apostó por esta vía.

Una de las pocas referencias indirectas al proceso separatista ha sido cuando ha defendido "la victoria incontestable de las fuerzas independentistas" en las elecciones del 21 de diciembre, y ha pedido respeto por el mandato democrático de las urnas. Así, Turull reclama diálogo con el Estado pero reivindica que debe darse en base a la democracia y reconociendo primero que el independentismo sigue teniendo mayoría en el Parlament: "No hay alternativa a la democracia que la democracia misma. La alternativa a la democracia es la tiranía".

Turull ha criticado las cargas policiales del 1 de octubre y ha lamentado que se vulneraron los derechos fundamentales con "ataques a las escuelas" que hacían de puntos de votación, y ha definido la palabra 'libertad' como una oportunidad de los catalanes para ser mejores. Se ha reivindicado como un presidente para todos los catalanes sin excepción y que luchará a favor de la cohesión social, y ha concluido: "Nos necesitamos a todos para un país mejor para todos. Hay que seguir juntos". "Hoy nos podemos deshacer de las garras del 155 y abrir un futuro limpio, claro y brillante".

"No agacharemos la cabeza"

Turull tiene que comparecer este viernes ante el Tribunal Supremo, que podría dictar su reingreso en prisión, y se ha referido a ello sin citarlo de forma explícita: "Algunos tenemos que hacer muchos kilómetros y ya saben a dónde, y no hace falta que se lo recuerde". El candidato ha añadido que, ante su situación judicial, lo más confortable para él hubiera sido renunciar a ser presidente, pero ha asegurado que entonces no podría mirarles a los ojos a sus hijas y ni a su mujer: "No agacharemos la cabeza ante la injusticia, el miedo y las amenazas".

También se ha referido a la candidatura a la presidencia fallidas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez (JxCat), y ha considerado que ellos merecían más que él poder someterse a un debate de investidura: "No soy yo quien debería estar aquí".

En un discurso de poco más de una hora en el que, aparte del catalán, ha utilizado el aranés y el castellano, los primeros aplausos han llegado en el minuto 55 cuando ha dicho: "La sonrisa es la más eficaz de nuestras repuestas a los ataques y menosprecios", y ya no ha vuelto a ser aplaudido hasta el final.