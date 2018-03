Arrimadas: "Ustedes no quieren gobernar, quieren alargar el caos"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó este jueves ante el candidato a la presidencia de la Generalidad, Jordi Turull, que "usted no puede ser la solución" porque "forma parte del problema", representa el "conflicto", la "incertidumbre" y el "lío" de la "novela de ficción del 'procés'".

Durante su intervención en el pleno de investidura, Arrimadas ha recordado que Turull fue el portavoz del Gobierno catalán del "choque institucional" y, en este contexto, le ha dicho: "Usted no puede ser parte de la solución, porque usted forma parte del problema"; los que "han roto puentes, no pueden reconstruirlos".

Por ello, ha asegurado que el no de Ciudadanos al candidato Turull es un "no excepcional" dada la situación de "anormalidad" que vive Cataluña, porque "ustedes se han salido del terreno democrático".

La presidenta de Ciudadanos en la cámara catalana ha criticado, además, que Turull haya sido nombrado candidato debido a su "cita" de mañana con la justicia por "graves" delitos, en alusión a su vistilla ante el Tribunal Supremo, y que se haya convocado el pleno de investidura con celeridad, "adaptándolo" al calendario judicial. De lo contrario, le ha dicho, "usted no estaría hoy aquí", porque todos saben que "usted no será presidente", "usted sabe que no está aquí para ser presidente".

Arrimadas ha calificado el discurso del candidato de "poco creíble", con el que "ha decepcionado a todo el mundo", tanto a los independentistas que "esperaban otra cosa" como a los que quieren "convivencia".

"Usted no es creíble para apelar a la concordia", después de "habernos llamado súbditos" o después de haber sido el "ideólogo" de eslogans como "La España subsidiaria vive a costa de la Cataluña productiva", le ha espetado la también portavoz nacional de Ciudadanos a Turull.

Arrimadas ha denunciado que las formaciones independentistas "no quieren" acabar con el 155 "ni comenzar" a gobernar, sino que pretenden "alargar el lío" y la "novela de ficción del 'procés'", en la que ha augurado que Turull "será un capítulo breve". En este punto, la dirigente de Ciudadanos ha instado a Turull a tener la "valentía política y personal" de admitir que "todo era mentira" y una "farsa": "No desaproveche la oportunidad de decir la verdad", le ha pedido.