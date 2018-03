El abogado de la acusación popular y secretario general de Vox, Javier Ortega, ha celebrado la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de enviar a prisión a los golpistas del procés. Ortega ha asegurado que consideran "normal" que vayan a la cárcel porque "estamos hablando de una organización criminal, de una organización delictiva con una hoja de ruta perfectamente tratada y formada, con un reparto de papeles, con una desviación de fondos públicos de varios millones de euros. Y lo normal, cuando se habla de una organización delictiva, lo normal cuando funcionan las instituciones del Estado es que los golpistas estén en prisión".

"Es una decisión que consideramos en beneficio de la seguridad de España porque se ha descabezado la organización delictiva, aunque quedan otros fugados fuera de España", ha asegurado el abogado de VOX.

Sobre si quedan más golpistas que pueden acabar en la cárcel, Javier Ortega ha asegurado que "tenemos a los llamados ideólogos que todavía están en libertad y que pronto pediremos su ingreso en prisión". "Queda un segundo nivel muy importante que es quien ha llevado a la práctica la ejecución de las distintas instrucciones en materia económica, medios de comunicación, redes, estructuras de Hacienda, etc", sentencia Ortega

No ha querido dejar pasar la ocasión de contestar a Pablo Iglesias por un tuit en el que asegura que es "indecente" que se encarcele a los golpistas. "Pablo Iglesias debe de estar soñando con un sistema al estilo cubano, venezolano o iraní, pero la realidad es que en España hay un Estado de Derecho, no existen presos políticos, existen políticos acusados de graves delitos", aseguraba Ortega. "No se persigue las ideas, lo que se hace es que aquellas ideas que tienen resultados prácticos que son delictivos son los que se persiguen y, en último lugar, esas tesis de que hay que negociar con los golpistas nos parecen intolerables", continúa el abogado de la acusación popular.

"Nuestra actuación siempre va a estar regida por el principio de legalidad, que persigue un interés general para España. Pablo Iglesias dice esto porque probablemente está más cerca de las herriko tabernas y de los delincuentes que de quienes creemos en la democracia y en la aplicación rigurosa de la ley", ha terminado.